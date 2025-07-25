Area Fox in stallo. A settembre incontro tra Amministrazione e società

Sullo stallo dell'area Fox "Sono ripresi in modo forte i rapporti e i colloqui con la società che deve compiere l'opera. Hanno fatto delle computazioni per quanto riguarda i costi. A settembre io e la collega Ridolfi li incontreremo per capire quelle che sono le loro intenzioni, volontà e tempistiche per le strutture che devono essere realizzate in quell'area". Lo ha detto l'assessore ai lavori pubblici Mattia Morolli in Consiglio Comunale sollecitato dai consiglieri a margine del dibattito sull'assestamento di bilancio.

Il progetto per l’ex area Fox, oggetto di un accordo tra privato e amministrazione legato a ragioni di interesse pubblico, doveva essere completato per la primavera 2023 ma, di posticipo in posticipo, il cantiere vero e proprio non è ancora partito. Previsto un supermercato Coop di medio/piccole dimensioni e un parcheggio da 330 posti auto in parte interrati e in parte a raso.

Tra gli altri temi toccati, anche il Villino Ricci, ereditato dal Comune e oggi in stato di abbandono: "Si stanno facendo valutazioni sulla struttura per valutare possibili destinazioni".

L'assestamento al bilancio 2025 è stato approvato con 20 voti favorevoli, 11 contrari e nessun astenuto. Approvata con 19 voti favorevoli, 10 contrari e un astenuto anche la proposta di delibera per il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio.