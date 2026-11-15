Ripiantare gli alberi in Arboreto Cicchetti. L'appello degli ambientalisti

La Giornata nazionale degli alberi come occasione per il Comune di Riccione per ripiantumare l’Arboreto

Cicchetti, dove tra il 2018 e il 2019 vennero abbattuti un centinaio di alberi. E' l'appello rivolto all'Amministrazione Comunale dalle associazioni ambientaliste locali. L'intervento è firmato da Ambiente & Salute Riccione odv – Cras Rimini – Lipu Rimini – Legambiente Valmarecchia – Monumenti Vivi Rimini- PerLa Verde Riccione gruppo social - WWF Rimini.

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"Il 21 novembre prossimo sarà la Giornata Nazionale degli alberi, un’occasione che ogni anno gli

Amministratori pubblici destinano solitamente per mettere a dimora qualche pianta nei giardini delle

scuole. Ma il Comune di Riccione, quest’anno, può fare ben di più! Può dare un segno tangibile che

recuperare un’area verde distrutta è possibile.

Nello specifico chiediamo che vengano ripiantumati i circa 100 d’alberi d’alto fusto abbattuti

dall’Amministrazione Tosi tra il 2018 ed il 2019 in Arboreto Cicchetti, il più antico polmone verde pubblico

della città concesso in uso dal Comune a privati dal 2020 come Parco Avventura con annesso ristorante.

E chiediamo di farlo proprio nell’area che è stata liberata ad ottobre scorso, dopo nostre segnalazioni, dal

campo di paintball allestito senza autorizzazioni mesi prima, dal gestore privato. Nel calcolo delle

ripiantumazioni, chiediamo, come sta avvenendo nei Comuni più virtuosi d’Italia, che sia considerato sia

l'assorbimento di CO2 che la copertura fogliare, non meramente la superficie forestale o numero di alberi

abbattuti. Solo così si può realmente calcolare il valore del patrimonio perso per la salute della natura e

anche umana.

Inoltre, per equità di trattamento e dignità del luogo, chiediamo che tutti gli alberi dell’Arboreto Cicchetti

vengano celermente inseriti nel Censimento del Patrimonio Arboreo Pubblico avviato nella città

dall’Amministrazione Angelini nel 2024 attraverso il quale sono state registrate oltre 24mila alberature.

A differenza di quanto sostiene l’Assessore all’Ambiente Cristian Andruccioli, non è possibile che sia la

società privata del Parco Avventura che ha in concessione d’uso l’area fino al 2035 a dover provvedere a

censire le alberature presenti poiché esse appartengono alla città dal finire degli anni ’90, ossia sono

patrimonio pubblico da quando passarono di mano dalla famiglia del noto architetto paesaggista riccionese

Dott. Augusto Cicchetti al Comune di Riccione con l’impegno, tra l’altro, a farne luogo di attività culturale,

educativa e di amore verso la natura.

Infine per conoscere lo stato di salute degli alberi presenti in Arboreto Cicchetti, avvolti ed incapsulati da

ogni tipo di imbragatura e cintura dei vari percorsi e piattaforme aeree del Parco Avventura, chiediamo

nuovamente all’Assessorato competente di volerci documentare tutte le VTA obbligatoriamente a carico

del privato in questi 6 anni di attività".