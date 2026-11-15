La festa per i 105 anni di Delvina Fabbri, la verucchiese più anziana

Sabato 14 novembre, Delvina Fabbri ha compiuto 105 anni, confermandosi la cittadina più anziana del Comune di Verucchio e una delle più anziane della provincia. L’assessore e amico di famiglia Luigi Dolci le ha portato gli auguri della comunità verucchiese nella sua abitazione di Villa Verucchio, dove vive insieme alla figlia Daniela.



Nata a Bagno di Romagna il 14 novembre 1921, Delvina lascia la sua terra ancora giovanissima per emigrare in Svizzera, a San Gallo, sulle sponde del lago di Costanza. Qui lavora come sarta e incontra quello che diventerà il compagno di una vita: Edoardo D’Ambros, originario del Bellunese.

Alla fine degli anni Settanta, per la coppia arriva il desiderio di tornare in Italia, ma nasce un dilemma: entrambi vorrebbero rientrare nel proprio paese d’origine. A risolvere l’impasse è un amico comune, anch’egli ex emigrante in Svizzera rientrato nella sua Villa Verucchio, che segnala loro una villetta in vendita. Per Delvina ed Edoardo è colpo di fulmine: nel 1980 la famiglia si trasferisce definitivamente in Valmarecchia.