San Marino, Italia, Europa. Un incontro sulle prospettive di integrazione

Una nuova fase nei rapporti tra San Marino e l’Europa, con implicazioni che riguardano non soltanto il piano istituzionale, ma anche imprese, investimenti, competitività, innovazione e capacità di attrarre nuove opportunità di sviluppo. L’incontro - spiegano i promotori - vuole offrire una lettura concreta del nuovo scenario, mettendo nello stesso dialogo istituzioni e mondo economico per comprendere non soltanto le implicazioni del percorso europeo di San Marino, ma soprattutto le opportunità che potranno derivarne per il futuro del Paese. Un momento per approfondire cosa possa significare concretamente per San Marino una maggiore integrazione nello spazio europeo e quali prospettive possano aprirsi nei rapporti economici e istituzionali con l’Italia.

È questo il tema al centro dell’incontro “San Marino, Italia, Europa. Economia, istituzioni e prospettive di integrazione”, in programma giovedì 19 novembre alle ore 16.30 al Cinema Teatro Tiberio di Rimini, organizzato da NT Holding e The European House – Ambrosetti e San Marino Innovation. La partecipazione è aperta tramite iscrizione.

La prima parte dell’incontro sarà dedicata alle ricadute economiche del nuovo scenario europeo e alla domanda centrale per il sistema produttivo: come trasformare una maggiore integrazione in crescita, competitività e sviluppo? Al centro del confronto ci saranno il ruolo delle imprese, la capacità di attrarre capitali e investimenti, l’innovazione e le condizioni necessarie affinché il percorso europeo possa diventare un'opportunità concreta per il sistema economico sammarinese.

Su questi temi interverranno Carlo Battistini, Presidente della Camera di Commercio della Romagna, Denis Cecchetti, Direttore Generale della Camera di Commercio - Agenzia per lo sviluppo economico della Repubblica di San Marino, Laura Basagni, Head of TEHA Group Bruxelles Office, e Pier Paolo Fabbri, Presidente di NT Capital SG.

La seconda parte sposterà l'attenzione sulla dimensione politica e istituzionale: quale futuro può avere San Marino nel nuovo scenario europeo e quale ruolo può svolgere l’Italia nel suo percorso di integrazione? Un passaggio particolarmente significativo per una realtà che, pur mantenendo la propria identità e sovranità, è fortemente inserita in un sistema di relazioni economiche, sociali e istituzionali con l’Italia e guarda all’Europa come a uno spazio nel quale rafforzare le proprie prospettive di sviluppo.

A discuterne saranno Stefano Bonaccini, Eurodeputato al Parlamento Europeo, Domenica Spinelli, Senatrice della Repubblica Italiana, Marco Gatti, Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio, i Trasporti e l'Energia della Repubblica di San Marino, e Rossano Fabbri, Segretario di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio, la Ricerca Tecnologica, le Telecomunicazioni e lo Sport della Repubblica di San Marino. Modera l'incontro Marco Felici, Consigliere di NT Holding.

“Ritiamo che il percorso di integrazione europea – dichiara il Presidente NT Holding Pier Paolo Fabbri - rappresenti uno dei passaggi più significativi per il futuro della Repubblica di San Marino. Da qui la scelta di promuovere questo incontro. Non si tratta soltanto di un'evoluzione dei rapporti istituzionali, ma di un'opportunità per ripensare il posizionamento economico del Paese, rafforzarne l'attrattività e creare nuove prospettive per imprese, investitori e cittadini. Crediamo che il confronto tra istituzioni e mondo economico sia fondamentale per trasformare questa opportunità in sviluppo concreto”.

L'evento ha il patrocinio di: Segreteria di Stato per gli Esteri, Finanze e Bilancio, Istruzione e Cultura Comune di Rimini

Camera di Commercio Agenzia per lo Sviluppo Economico della Repubblica di San Marino.



