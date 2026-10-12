Ad alta voce. Un dialogo con Serena Dandini all'ex cinema Astoria

Sabato 17 ottobre, alle 18, l’ex Cinema Astoria di Rimini ospita la prima tappa di Ad alta voce, la rassegna culturale di Coop Alleanza 3.0 realizzata in collaborazione con Librerie.coop. Protagonista dell’appuntamento sarà la conduttrice e scrittrice Serena Dandini, in dialogo con il giornalista e direttore artistico della manifestazione, Giorgio Zanchini. L'evento è in collaborazione con Il Palloncino Rosso.

Con la leggerezza e la profondità dello sguardo che da sempre caratterizza il suo lavoro - spiegano i promotori - Serena Dandini accompagnerà il pubblico attraverso storie, parole e riflessioni dedicate al nostro tempo, alle sue trasformazioni e alle contraddizioni che lo attraversano. L’incontro sarà un’occasione per interrogarsi sulla capacità dei valori della cooperazione, della democrazia e della libertà di orientare ancora il presente e per riscoprire il valore dell’ironia, della curiosità e del racconto come strumenti di comprensione della realtà. «Sono molto felice di partecipare a Ad alta voce a Rimini nella mitica riviera romagnola insieme a Giorgio Zanchini, un dialogo in amicizia che attraverso la storia spero ci aiuti ad esplorare il nostro presente.», dichiara Serena Dandini.

Nata nel 2001, la rassegna Ad alta voce ha coinvolto nel tempo oltre 800 scrittori, giornalisti, artisti, filosofi e testimoni dell’impegno civile. Nel 2026 la rassegna ha rafforzato la propria dimensione diffusa, costruendo una rete di appuntamenti capaci di generare nuove connessioni tra ospiti, pubblico e territori. La collaborazione con Librerie.coop ha accompagnato Ad alta voce fin dalla sua nascita.