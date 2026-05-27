Acquisto case, a Rimini le seconde abitazioni sono le più care

Comprare casa a Rimini costa caro. Secondo i dati di MutuiOnline.it, nel 2026 la durata dei finanziamenti per acquistare la seconda casa si attesta sui 26 anni e 6 mesi e Rimini è la provincia dove si richiedono le somme più alte per acquistare la seconda casa (145.627 € in media) e dove si trovano le più care, con una media di 236.647 €. L'importo medio per l'acquisto invece della prima casa in provincia è di 157.308. Sull'età media delle persone che acquistano la prima casa la media è 37,9 anni mentre per la seconda casa l'età media sale a 47,9 anni.

Per quanto riguarda invece il focus sull'Emilia-Romagna, la durata dei finanziamenti per acquistare la seconda casa si attesta sui 22 anni e 2 mesi contro i 26 anni e 5 mesi per la prima. Inoltre, l’età media di chi acquista l’abitazione principale nella regione è pari a 36 anni e 11 mesi, dato ben più basso rispetto a coloro che acquistano un secondo immobile, che si attestano sui 43 anni e 10 mesi in media.

L’importo medio richiesto per finanziare l’acquisto della seconda casa si ferma poi a 124.823 € contro i 155.074 € per la prima, mentre per quanto riguarda il valore degli immobili la differenza è ancora maggiore: 189.684 € (2ᵃ casa) contro 215.691 € (1ᵃ casa). Infine, anche in Emilia-Romagna il Loan-to-Value sull’acquisto della seconda abitazione è inferiore rispetto a quello per l’abitazione principale, con una media del 65,8% contro il 71,9%.