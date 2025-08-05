Rimini rafforza la sicurezza informatica nel progetto sulla Cybersecurity

Il Comune di Rimini compie un importante passo avanti nella direzione della protezione dei propri sistemi informatici e dei dati dei cittadini grazie al progetto di Cybersecurity finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). L’amministrazione comunale ha affidato servizi specialistici di sicurezza informatica nell’ambito dei contributi PNRR per la trasformazione digitale con l’obiettivo di migliorare la sicurezza informatica attraverso azioni mirate e puntuali. Si tratta di un investimento per la sicurezza informatica del Comune, anche alla luce dei fenomeni sempre più frequenti dei cyberattacchi che rappresentano una minaccia sempre più concreta per le pubbliche amministrazioni che richiede di rafforzare le difese digitali per proteggere i servizi ai cittadini e la continuità dell'azione amministrativa,

Il progetto si inserisce nell'ambito della Missione 1 "Digitalizzazione" del PNRR, componente 1, investimento 1.5 "Cybersecurity", ed è gestito dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) come soggetto attuatore, sotto la supervisione del Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le attività del progetto si concluderanno il 31 marzo 2026 per garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi prefissati. L'erogazione del finanziamento sarà subordinata al rispetto del cronoprogramma e al raggiungimento dei target e delle milestone progettuali stabilite.