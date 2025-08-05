  
Quattro fermati

Controlli a Marina Centro, ancora "pallinari" nel mirino

In foto: un pallinaro in azione
un pallinaro in azione
Mar 5 Ago 2025 12:24
Proseguono i controlli della polizia locale di Rimini per cercare di arginare il fenomeno del gioco truffa delle tre campanelle. Intorno alle 21 di lunedì una pattuglia in borghese della squadra giudiziaria, utilizzando biciclette per passare inosservata, ha monitorato i Viali delle Regine a Marina Centro e si è imbattuta in un gruppo di persone intente a proporre il noto gioco ai passanti. L'intervento ha colto di sorpresa i "pallinari" che non sono riusciti a darsi alla fuga. Quattro le persone fermate, tre delle quali fingevano di puntare denaro per attirare potenziali vittime, mentre una quinta complice - anch'essa finta giocatrice - è riuscita a dileguarsi tra la folla prima dell'identificazione. Durante l'operazione sono stati sequestrati 240 euro presenti sul tavolo da gioco. I quattro fermati, di cui tre già noti agli agenti per precedenti denunce analoghe, sono stati condotti al comando per le procedure di identificazione e successivamente denunciati a piede libero per "gioco d'azzardo in concorso" secondo quanto previsto dagli articoli 718 e 110 del Codice Penale.
