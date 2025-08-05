Al via i lavori per il nuovo campo in sintetico davanti allo Stadio Nicoletti

Sono partiti ieri, lunedì 4 agosto, i lavori nel campo antistante lo Stadio Nicoletti con un importante intervento di riqualificazione. Il progetto prevede la stesura di un manto in erba sintetica di ultima generazione che verrà consegnato entro fine settembre, pronto per accogliere la stagione sportiva autunnale. I lavori non si limiteranno alla posa del nuovo tappeto: il progetto prevede anche il rifacimento del sottofondo per un miglior drenaggio, l’installazione di un impianto di irrigazione, nuove panchine e il completo ripristino della rete perimetrale. Tutto sarà realizzato secondo gli standard richiesti per l’omologazione Lnd (Lega nazionale dilettanti). Già completato invece il relamping con luci a led del campo sintetico e del campo in erba, mentre a breve partirà anche l’intervento di riqualificazione delle torri faro dello stadio centrale.

“Con questo nuovo progetto – commenta l’assessore allo Sport Simone Imola – proseguiamo con determinazione il piano di riqualificazione dell’impiantistica sportiva della città che l’amministrazione sta portando avanti. Lo sport rappresenta un elemento centrale per la qualità della vita della nostra comunità, soprattutto per i più giovani. Per questo riteniamo fondamentale garantire spazi moderni, sicuri e sostenibili in cui allenarsi, crescere e stare insieme. Il nuovo campo in sintetico sarà un ulteriore passo avanti nella valorizzazione del centro sportivo Nicoletti, fiore all’occhiello della nostra città”.

“Questo intervento è molto importante per la Riccione Calcio 1926 - dichiara Roberto Carnevali, patron della società riccionese che, per i prossimi quindici anni, ha in gestione lo Stadio Nicoletti e il campo antistante - poiché rappresenta un investimento strategico che punta a potenziare l’offerta formativa della scuola calcio, affiliata al Sassuolo attraverso il Progetto Generazione S, e a rafforzare l’impegno della società sul settore giovanile. Non si tratta solo di un rinnovamento tecnico ma di un progetto ambizioso che guarda al futuro e al benessere dei nostri giovani atleti, offrendo strutture all’altezza delle loro ambizioni e dei nostri obiettivi formativi”.