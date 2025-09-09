Rimini omaggia Lucio Battisti, con la nuova targa donata da "Firenze in Armonia"

Questa mattina è stata riposizionata la targa dedicata a Lucio Battisti che era stata vandalizzata durante il weekend di Ferragosto. L'Associazione Firenze in Armonia ha corrisposto integralmente il costo della nuova targa in marmo, permettendo il ripristino del tributo al grande cantautore.

L'iniziativa si è svolta proprio nel 27° anniversario della morte di Battisti, avvenuta il 9 settembre 1998, in una cerimonia simbolica che ha visto la partecipazione dell'assessore Francesco Bragani e dei rappresentanti dell'associazione. Durante il weekend di Ferragosto dei vandali avevano rovinato la targa gettandola tra i cespugli in via Fiume, a poche centinaia di metri dalla sua collocazione originaria presso la rotonda di piazzale Fellini.Questa mattina Federico Faldi, presidente dell'Associazione Firenze in Armonia, insieme ad Angela Cicali e Luciano Cerquetti, hanno consegnato all'assessore Bragani due targhe di ringraziamento per l'impegno del Comune nel ricordare Lucio Battisti, una di queste sarà consegnata a Grazia Letizia Veronese.