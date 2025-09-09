  
Sanità e servizi al cittadino

Inaugurati gli Ambulatori Vaccinazioni Pediatriche e Igiene Pubblica di Riccione

In foto: Nuovi ambulatori pediatrici e vaccinali a Riccione
Nuovi ambulatori pediatrici e vaccinali a Riccione
di Redazione   
Mar 9 Set 2025 13:51 ~ ultimo agg. 14:14
Tempo di lettura 2 min
Taglio del nastro per gli Ambulatori Vaccinazioni Pediatriche e Igiene Pubblica di Riccione dopo il trasferimento avvenuto a fine luglio da viale Formia 14 alla nuova sede in Via San Miniato 10 (all’interno del centro commerciale Perla Verde). Alla cerimonia di inaugurazione, insieme al Direttore del Distretto Ardigò Martino e ai professionisti di Ausl Romagna, ha partecipato anche la Sindaca di Riccione Daniela Angelini e il Presidente del Comitato di Distretto.

L’attività del servizio Pediatria di Comunità (vaccinazioni pediatriche) prevede l’apertura al pubblico su appuntamento (su richiesta dei genitori tramite prenotazione telefonica allo stesso servizio o via mail: vacc.pediatriche.rn@auslromagna.it ) il lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 8 alle 12.30 e il giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30; il giovedì si può usufruire anche del libero accesso con orario continuato dalle 8 alle 17.30. Per informazioni/prenotazioni: tel. 0541 608681 lunedì-mercoledì-giovedì dalle ore 12 alle 13.30.

Per quel che riguarda l’Ambulatorio Igiene Pubblica l’apertura al pubblico in cui vengono erogate le prestazioni (vaccinazioni e certificazioni mediche) prenotate tramite CUP è la seguente: il martedì e venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30; il primo venerdì del mese dalle ore 14 alle 16.30.Il numero telefonico per informazioni o per richiedere consulenze vaccinali (sia i cittadini sia i sanitari) in caso di patologia cronica o esposizioni a rischio è lo 0541 707213: possono essere richieste dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12, il martedì e giovedì anche nel pomeriggio con orario 14-16, oppure inviando una mail all’indirizzo vaccinazioni.rn@auslromagna.it .

 

