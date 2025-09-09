Metromare e parcheggi attestamento, via nel 2026. In estate pronto il Marvelli

Con l'avvicinarsi dell'autunno, il comune di Rimini fa il punto su una serie di opere pubbliche legate alla viabilità e ai parcheggi. Interventi che si aggiungono all'ipotesi, riportata oggi sui quotidiani locali, di acquisire o espropriare un paio di vecchi alberghi chiusi per raderli al suo e realizzare parcheggi a raso.

Parcheggio piazzale Marvelli

Avanzano come da cronoprogramma i lavori che interessano il parcheggio interrato di piazzale Marvelli. Completate le strutture verticali (pali di fondazione e pilastri), in queste settimane si sta procedendo con lo scavo restante dell’area destinata a parcheggio. Di seguito si procederà con la costruzione dei vani scala e ascensore e le predisposizioni impiantistiche. Impianti che saranno poi realizzati e completati nell’ultima fase del cantiere. L’obiettivo è quello di consegnare il parcheggio per l’estate 2026, mettendo a disposizione oltre 300 posti auto su due livelli interrati e 200 posti per motori in superficie.

Metromare

Il 2026 segnerà l’avvio dei lavori della seconda tratta del Metromare, in capo a PMR, che collegherà la stazione ferroviaria al quartiere fieristico, in continuità con il percorso già attivo tra la stazione e Riccione. Parallelamente prosegue la fase di progettazione per i parcheggi di attestamento lungo il tracciato già realizzato, nella zona sud: nella seconda parte del 2026 si prevede l’avvio dei lavori per due delle quattro aree di sosta finanziate dai fondi statali assegnati dal Cipess (13 milioni di euro): il Kennedy Medaglie d’oro (oggetto di ampliamento per ulteriori 70/80 posti) e il Chiabrera (con una aggiunta di 130 stalli che porteranno il totale a 450). Si parte da questi visto che si tratta di ampliamenti e quindi più rapidi a livello di procedure urbanistiche. Gli interventi saranno oggetto di conferenza dei servizi, con tempistiche e modalità condivise con PMR.

Tra gli altri interventi, è in previsione inoltre un’area parcheggio a servizio della zona residenziale del quartiere Padulli, per una dotazione di circa un centinaio di posti. Il progetto dovrebbe arrivare a breve in giunta.