Viabilità e sosta, i cantieri
Metromare e parcheggi attestamento, via nel 2026. In estate pronto il Marvelli
In foto: i lavori per il parcheggio di piazza Marvelli
di Redazione
4 min
Mar 9 Set 2025 09:31 ~ ultimo agg. 11:03
Con l'avvicinarsi dell'autunno, il comune di Rimini fa il punto su una serie di opere pubbliche legate alla viabilità e ai parcheggi. Interventi che si aggiungono all'ipotesi, riportata oggi sui quotidiani locali, di acquisire o espropriare un paio di vecchi alberghi chiusi per raderli al suo e realizzare parcheggi a raso.
Parcheggio piazzale Marvelli
Avanzano come da cronoprogramma i lavori che interessano il parcheggio interrato di piazzale Marvelli. Completate le strutture verticali (pali di fondazione e pilastri), in queste settimane si sta procedendo con lo scavo restante dell’area destinata a parcheggio. Di seguito si procederà con la costruzione dei vani scala e ascensore e le predisposizioni impiantistiche. Impianti che saranno poi realizzati e completati nell’ultima fase del cantiere. L’obiettivo è quello di consegnare il parcheggio per l’estate 2026, mettendo a disposizione oltre 300 posti auto su due livelli interrati e 200 posti per motori in superficie.
Metromare
Il 2026 segnerà l’avvio dei lavori della seconda tratta del Metromare, in capo a PMR, che collegherà la stazione ferroviaria al quartiere fieristico, in continuità con il percorso già attivo tra la stazione e Riccione. Parallelamente prosegue la fase di progettazione per i parcheggi di attestamento lungo il tracciato già realizzato, nella zona sud: nella seconda parte del 2026 si prevede l’avvio dei lavori per due delle quattro aree di sosta finanziate dai fondi statali assegnati dal Cipess (13 milioni di euro): il Kennedy Medaglie d’oro (oggetto di ampliamento per ulteriori 70/80 posti) e il Chiabrera (con una aggiunta di 130 stalli che porteranno il totale a 450). Si parte da questi visto che si tratta di ampliamenti e quindi più rapidi a livello di procedure urbanistiche. Gli interventi saranno oggetto di conferenza dei servizi, con tempistiche e modalità condivise con PMR.
Tra gli altri interventi, è in previsione inoltre un’area parcheggio a servizio della zona residenziale del quartiere Padulli, per una dotazione di circa un centinaio di posti. Il progetto dovrebbe arrivare a breve in giunta.
Area ex Forlani
Ci sarà anche un’area parcheggio con dotazione tra i cento e i centocinquanta posti auto, in un contesto verde completamente riqualificato a ridosso del centro storico, nel progetto di rigenerazione dell’area ex Forlani, zona in cui attualmente sorge un complesso artigianale dismesso recentemente acquisito all’asta dall’Amministrazione Comunale. Attualmente è in corso la conferenza dei servizi in merito all’intervento di bonifica e messa in sicurezza dell’area ed è in via di approvazione il progetto per la demolizione delle strutture attualmente presenti, lavori che saranno aggiudicati entro l’anno con avvio ad inizio 2026. La seconda fase dell’intervento, oltre al parcheggio ad uso pubblico, prevederà una complessiva sistemazione dell’area verde, collegamenti ciclabili, aree gioco e per lo sport.
Circonvallazione Santa Giustina
È previsto per il mese di novembre, secondo l’ultimo aggiornamento di Anas, l’avvio delle opere propedeutiche alla realizzazione della nuova ‘circonvallazione di Santa Giustina’, cofinanziata da risorse assegnate dal CIPE attraverso il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC). L’opera, per la quale si sta completando l’iter di verifica degli aspetti progettuali, prevede la realizzazione di una bretella viaria della lunghezza totale di circa 2 chilometri, che si snoderà a monte dell’attuale tracciato della via Emilia, con l’obiettivo di alleggerire il centro abitato di Santa Giustina dal passaggio del traffico pesante aumentando la sicurezza e di migliorare al contempo accessibilità e sicurezza del quartiere nord.
Statale 16
Nel corso delle prossime settimane saranno realizzati alcuni interventi di completamento delle nuove rotatorie create in corrispondenza di alcuni dei principali nodi viari. In particolare si interverrà sulla riqualificazione della pavimentazione delle rotatorie tra SS16 e la superstrada di San Marino (con lavori dal 22 settembre per circa una settimana) e in corrispondenza della nuova rotatoria tra la Statale 16 e Via Verenin Grazia. Ultimi interventi anche alla rotatoria a Miramare in corrispondenza di Via Cavalieri di Vittorio Veneto, dove è previsto il completamento ai nuovi impianti di illuminazione a led.
Sottopasso ciclabile via Grazia Verenin
Tra la fine di ottobre e gli inizi di novembre termineranno i lavori complementari alla nuova rotatoria realizzata tra la SS16 e via Verenin Grazia, con il completamento del sottopasso ciclopedonale che permetterà il collegamento in sicurezza tra la zona mare e monte. Entro la fine del mese sarà completata anche la riasfaltatura della rotatoria.
Altre notizie
di Icaro Sport
Lunedì alle 20:35 su Icaro TV
Calcio.Basket dell'8 settembre: ospiti Anastasi, Ambrosini e Fiumi
di Icaro Sport
VIDEO
Al Tennis Club Viserba
“Rimini Cup”: concluse le qualificazioni e presentato il main-draw
di Icaro Sport
Meteo Rimini