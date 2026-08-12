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SICUREZZA SISMICA E ENERGIA

Rimini, ok al progetto per la riqualificazione della scuola "La Lucciola"

In foto: Repertorio
Repertorio
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Redazione
   
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La Giunta comunale ha approvato ieri il progetto esecutivo relativo all'intervento di miglioramento sismico e riqualificazione energetica della Scuola dell'Infanzia "La Lucciola" di Rimini, in via di Mezzo 10. L'operazione, finanziata nell'ambito del Programma Regionale FESR Emilia Romagna 2021-2027, ha un valore complessivo di 1,2 milioni di euro, di cui 750mila euro messi a disposizione dalla Regione e 450mila euro con risorse comunali.
 
L'edificio, costruito nei primi anni Ottanta, sarà oggetto di un insieme di lavori pensati per agire contemporaneamente sulle prestazioni energetiche e sulla capacità di resistere a eventi sismici. Sul fronte energetico sono previsti il cappotto termico e l'isolamento della copertura, la sostituzione dei serramenti con infissi ad alte prestazioni, il rinnovo dell'impianto di illuminazione con corpi LED e regolazione automatica, e l'installazione di un impianto fotovoltaico da circa 10 kW per l'autoconsumo della scuola. Questi interventi porteranno anche un miglioramento del comfort interno, con condizioni climatiche più uniformi durante tutto l'anno.
 
Gli effetti attesi sono significativi: la scuola passerà dall'attuale classe energetica E alla classe A1, con un calo del fabbisogno di energia primaria non rinnovabile di circa il 65% (da 346,92 a 120,52 kWh per metro quadro all’anno). Le emissioni di CO₂ scenderanno di circa il 66%, mentre la spesa energetica dovrebbe ridursi tra il 50 e il 60% rispetto ai livelli attuali.
 
Per quanto riguarda la sicurezza sismica, l'intervento prevede la realizzazione di reticolari metalliche di controvento su plinti e pali, il rinforzo dei pannelli prefabbricati e un miglioramento dei collegamenti tra le strutture interne.
 
Il progetto ha già superato la fase di verifica e validazione e ha ottenuto il parere favorevole della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. Con l'approvazione della Giunta si potrà ora procedere con la gara per l'affidamento dei lavori: il cantiere avrà una durata di 250 giorni, con consegna prevista tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027 e conclusione dell'intervento entro il 2027.
 
 
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