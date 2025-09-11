Accordo strategico tra CBR e Pesaresi: nasce polo produttivo per grandi opere

Un maxi polo produttivo per le grandi opere infrastrutturali. E' quello nato dall'accordo strategico sottoscritto dal Gruppo Pesaresi di Rimini e dalla Società Cooperativa Braccianti Riminese (CBR). L’intesa prevede, anche la partecipazione della CBR al capitale della Pesaresi, consolidando così un legame strategico-produttivo volto a rafforzare la competitività di entrambi i gruppi su tutto il territorio nazionale.

Ferma restando l’autonomia giuridica ed operativa delle due aziende, l’operazione consentirà di mettere a sistema competenze complementari, know-how tecnologico e risorse produttive, generando significative sinergie industriali e occupazionali.

L’obiettivo dell’accordo è quello di dare vita a una realtà produttiva in grado di rappresentare un punto di riferimento per il comparto e un motore di sviluppo per l’intero territorio regionale. «Questa partnership – dichiarano congiuntamente Ulisse Pesaresi, Presidente del Gruppo Pesaresi, e Valerio Brighi, Presidente della Cooperativa Braccianti Riminese – rappresenta un passo strategico per le nostre aziende e un’opportunità concreta per contribuire alla crescita e all’innovazione del sistema produttivo regionale, con ricadute positive in termini di occupazione e sviluppo sostenibile».

Con oltre sessant’anni di esperienza e sede a Rimini, il Gruppo Pesaresi, con un valore della produzione aggregato, nel 2024, di oltre 56milioni di euro e con 179 addetti attualmente impiegati, è un protagonista nella realizzazione di grandi infrastrutture stradali e urbane.

Società Cooperativa Braccianti Riminese, è un’Impresa generale di costruzioni specializzata in infrastrutture e opere stradali attiva su tutto il territorio nazionale e con un forte radicamento in Emilia-Romagna. Il gruppo CBR, con 154 soci cooperatori su 341 dipendenti, nel 2024, ha registrato un valore della produzione consolidato di 122 milioni di euro e un utile superiore a €6 milioni.

Boldrini Pesaresi & Associati, studio professionale di commercialisti ed avvocati presente sul territorio emiliano–romagnolo, ha operato come advisor unico dell’operazione per gli aspetti strategici, finanziari e legali, garantendo un percorso di collaborazione efficace e trasparente.

Alcuni dettagli sulle due aziende

Il Gruppo Pesaresi, con oltre sessant’anni di storia e sede a Rimini, è un’impresa di riferimento nella realizzazione di grandi infrastrutture stradali e urbane. Nata come azienda di movimento terra, ha saputo evolversi nel tempo unendo esperienza, innovazione e sostenibilità. Oggi il Gruppo è guidato da Ulisse Pesaresi, anche Presidente di ANCE Romagna, l’associazione territoriale dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili che opera nel territorio romagnolo.

La Società Cooperativa Braccianti Riminese, fondata nel 1946, è un’impresa generale di costruzioni specializzata in infrastrutture e opere stradali. Attiva su tutto il territorio nazionale e con un forte radicamento in Emilia-Romagna, può contare su impianti propri per la produzione di conglomerati e materiali inerti e su un parco mezzi tecnologicamente avanzato. La cooperativa riunisce 154 soci cooperatori e circa 341 dipendenti, considerando il gruppo consolidato. La governance è affidata a un consiglio di amministrazione di 7 membri, guidato dal presidente Valerio Brighi.