Rimini, fino all'11 gennaio lavori sulla rete idrica in via Destra del Porto

di Redazione   
Gio 8 Gen 2026 09:32 ~ ultimo agg. 7 Gen 14:35
A partire dalle ore 15 di venerdì 9 e fino all’alba di domenica 11 gennaio Hera interverrà sulla rete idrica di Rimini in via Destra del Porto in prossimità della rotonda del ponte della Resistenza per la riqualificazione delle reti dell’acquedotto. Hera precisa che l'obiettivo di questo intervento è il rinnovo e il miglioramento significativo dell'impiantistica del sistema delle reti locali, garantendo una maggiore efficienza e affidabilità della fornitura idrica.

La presenza del cantiere non prevede interruzioni del servizio all’utenza: l'erogazione dell'acqua sarà mantenuta regolarmente durante tutta la durata dei lavori. Durante i lavori ci saranno delle modifiche, definite di concerto con la Polizia Locale, alla viabilità, per le quali si provvederà a installare adeguata cartellonistica per indicare i percorsi alternativi. Nello specifico, non sarà possibile percorrere via Savonarola in direzione mare dall’incrocio con le vie Ravegnani e via Destra del Porto in direzione monte dall’incrocio con Viale Spica.

Hera assicura che farà il possibile per contenere al minimo i tempi dei lavori, salvo imprevisti, ricordando che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.

