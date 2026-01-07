  
Eventi invernali

"Un mare d'inverno": la spiaggia incanta anche a gennaio

In foto: Danilo Ricci e Luca Belloni dj
Danilo Ricci e Luca Belloni dj
di Redazione   
Mer 7 Gen 2026 16:20 ~ ultimo agg. 18:11
Si spengono le luci delle festività, ma in spiaggia la magia non si ferma. “Un mare d’inverno” continua a trasformare la spiaggia in un luogo fuori dal tempo, dove la sabbia, il mare e le installazioni diventano protagonisti di un’esperienza da vivere anche dopo le feste. La spiaggia accoglie i visitatori con la sua duna di sabbia e con le installazioni fotografiche della mostra nata dalla collaborazione tra Mind Marea, Innamorarsi in Riviera e Piacere Spiaggia Rimini.
Un percorso visivo ed emozionale che sta registrando un enorme successo di pubblico, reso ancora più magico dalla nevicata di questi giorni, confermandosi come uno degli elementi più apprezzati di questa stagione invernale. Prosegue così la rassegna di eventi “Un Mare d’Inverno”: il prossimo appuntamento in programma è domenica 11 gennaio 2026 alle ore 18:00, presso i Bagni Ricci di Mare, con un aperitivo al tramonto accompagnato da dj set. In consolle Belloni e Padovani, con la voce di Claudia Viola. 

