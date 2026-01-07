Edilizia e lavori strutturali
Cattolica: terminati i lavori all'Rsa "Vici-Giovannini"
In foto: Rsa Vici-Giovannini, Cattolica
di Redazione
1 min
Mer 7 Gen 2026 16:30 ~ ultimo agg. 16:56
Sono 8 i mini-appartamenti per anziani non autosufficienti realizzati all'Rsa "Vici-Giovannini", la struttura all'ultimo piano di via Beethoven. Si attendono solo gli arredi e poi gli appartamenti, di cui 2 singoli e 6 doppi, saranno pronti ad accogliere i 14 utenti previsti. I locali sono stati realizzati in modo tale da accogliere anziani che necessitano di sostegno e aiuto costante, dotandoli di accorgimenti strutturali che permettono agli ospiti di migliorare la propria qualità della vita.
Il costo dei lavori, che ha oltrepassato i 450mila euro, è stato interamente coperto da finanziamenti Pnrr. “Si tratta di un ulteriore investimento che abbiamo messo in campo a sostegno delle fasce più deboli della società e delle loro famiglie – commentano l’Assessore ai lavori pubblici e ai servizi socio-sanitari Alessandro Uguccioni e Nicola Romeo– La terza età è un momento delicato della vita di ogni persona e quando ci si trova anche ad affrontare patologie che impediscono l’autosufficienza, strutture come queste sono fondamentali”.
