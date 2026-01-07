  
Indietro
menu
menu

Edilizia e lavori strutturali

Cattolica: terminati i lavori all'Rsa "Vici-Giovannini"

In foto: Rsa Vici-Giovannini, Cattolica
Rsa Vici-Giovannini, Cattolica
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Mer 7 Gen 2026 16:30 ~ ultimo agg. 16:56
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio
Sono 8 i mini-appartamenti per anziani non autosufficienti realizzati all'Rsa "Vici-Giovannini", la struttura all'ultimo piano di via Beethoven. Si attendono solo gli arredi e poi gli appartamenti, di cui 2 singoli e 6 doppi, saranno pronti ad accogliere i 14 utenti previsti. I locali sono stati realizzati in modo tale da accogliere anziani che necessitano di sostegno e aiuto costante, dotandoli di accorgimenti strutturali che permettono agli ospiti di migliorare la propria qualità della vita.
Il costo dei lavori, che ha oltrepassato i 450mila euro, è stato interamente coperto da finanziamenti Pnrr. “Si tratta di un ulteriore investimento che abbiamo messo in campo a sostegno delle fasce più deboli della società e delle loro famiglie – commentano lAssessore ai lavori pubblici e ai servizi socio-sanitari Alessandro Uguccioni e Nicola Romeo– La terza età è un momento delicato della vita di ogni persona e quando ci si trova anche ad affrontare patologie che impediscono l’autosufficienza, strutture come queste sono fondamentali”.
 
Altre notizie
la polizia con le infermiere
tanti doni in regalo

La Befana della Polizia di Stato incontra i bambini dell’Ospedale di Rimini
di Redazione
Danilo Ricci e Luca Belloni dj
Eventi invernali

"Un mare d'inverno": la spiaggia incanta anche a gennaio
di Redazione
il centro commerciale I Malatesta
ai malatesta

Pistola contro la commessa e fuga coi preziosi abbandonati: caccia al rapinatore
di Lamberto Abbati
Parco del Mare
riflessione sull'accessibilità

Mazzarino (FdI): una città bella nelle immagini, meno vivibile nella realtà
di Redazione
i bambini e i pompieri
EVENTO RIPROGRAMMATO

Befana dei Pompieri, appuntamento l'11 gennaio in Piazza Malatesta
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO