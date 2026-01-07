La Befana della Polizia di Stato incontra i bambini dell’Ospedale di Rimini

La Polizia di Stato nella mattinata odierna, ha incontrato i piccoli ospiti della Pediatria dell’Ospedale Infermi di Rimini, regalando un sorriso a chi, in queste giornate di festa, è stato costretto a trascorrerle in ospedale anziché a casa. Ad accoglierla c’erano i medici ed infermieri dei Reparti che hanno ricevuto i doni da consegnare ai bambini.

L’iniziativa, voluta dal Questore della Provincia di Rimini, è partita da una raccolta di donazioni da parte dei poliziotti della Questura e delle Specialità che hanno voluto far sentire la propria vicinanza e solidarietà ai piccoli pazienti ed alle loro famiglie regalando un momento di gioia e di svago in questo periodo di difficoltà. L’ incontro, emozionante per i poliziotti, è stato un ulteriore occasione per confermare che la Polizia di Stato non è solo prevenzione e repressione dei reati, e pronto intervento per necessità di soccorso pubblico, ma anche umanità, solidarietà e vicinanza.