  
Indietro
menu
menu

tanti doni in regalo

La Befana della Polizia di Stato incontra i bambini dell’Ospedale di Rimini

In foto: la polizia con le infermiere
la polizia con le infermiere
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Mer 7 Gen 2026 16:25 ~ ultimo agg. 14:28
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

La Polizia di Stato nella mattinata odierna, ha incontrato i piccoli ospiti della Pediatria dell’Ospedale Infermi di Rimini, regalando un sorriso a chi, in queste giornate di festa, è stato costretto a trascorrerle in ospedale anziché a casa. Ad accoglierla c’erano i medici ed infermieri dei Reparti che hanno ricevuto i doni da consegnare ai bambini.

L’iniziativa, voluta dal Questore della Provincia di Rimini, è partita da una raccolta di donazioni da parte dei poliziotti della Questura e delle Specialità che hanno voluto far sentire la propria vicinanza e solidarietà ai piccoli pazienti ed alle loro famiglie regalando un momento di gioia e di svago in questo periodo di difficoltà. L’ incontro, emozionante per i poliziotti, è stato un ulteriore occasione per confermare che la Polizia di Stato non è solo prevenzione e repressione dei reati, e pronto intervento per necessità di soccorso pubblico, ma anche umanità, solidarietà e vicinanza.

Altre notizie
Parco del Mare
riflessione sull'accessibilità

Mazzarino (FdI): una città bella nelle immagini, meno vivibile nella realtà
di Redazione
i bambini e i pompieri
EVENTO RIPROGRAMMATO

Befana dei Pompieri, appuntamento l'11 gennaio in Piazza Malatesta
di Redazione
i delfini a Oltremare
LA CURIOSITA' DEI CETACEI

Riccione, delfini sotto la neve a Oltremare: il video virale
di Redazione
l'intervento dei Vigili del Fuoco
sul posto i vigili del fuoco

Pino crolla sotto il peso della neve. Intervento in viale Vespucci a Rimini
di Redazione
la droga sequestrata
Polizia Locale di Riccione

Controlli sul Metromare. 29enne fermato con hashish negli indumenti intimi
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO