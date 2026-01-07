Coriano, nido gratuito per 40 famiglie grazie ai voucher per le famiglie

Crescono gli strumenti di sostegno per i genitori con figli al nido. La Giunta comunale di Coriano ha predisposto l’assegnazione dei voucher conciliativi destinati alle famiglie di bambini tra 3 mesi e 3 anni, per l’anno educativo 2025/2026. Grazie a un contributo di circa 540 euro per ogni mensilità di frequenza, per 40 famiglie il nido sarà gratuito. Il provvedimento è stato adottato per facilitare l’accesso ai servizi educativi per la prima infanzia e per accompagnare i genitori che lavorano, affinché il costo delle rette non condizioni la scelta di iscrivere i figli al nido. L’intervento risponde a un bisogno reale di sostegno economico e organizzativo, valorizzando il nido come luogo di crescita, socializzazione e inclusione dei bambini. Il Comune conferma così la priorità di investire sui servizi per i più piccoli e sul sostegno ai nuclei con ISEE più contenuto.

Requisiti principali

Valore del voucher: 534,60 euro per ogni mensilità di frequenza

Durata massima: 10 mesi

Destinatari: famiglie con bambini residenti nel Comune di Coriano, di età compresa tra 3 mesi e 3 anni

Graduatoria e criteri

Viene predisposta 1 graduatoria unica basata sull’“ISEE per minori”. In caso di parità tra più domande, si terrà conto del minor patrimonio immobiliare. I contributi saranno assegnati seguendo l’ordine della graduatoria fino a esaurimento delle risorse disponibili e interesseranno circa 40 famiglie, secondo le proiezioni degli uffici comunali.

"Vogliamo che il nido resti un servizio aperto e accessibile - dice l'Assessore ai Servizi educativi Paolo Ottogalli -, capace di sostenere i genitori che lavorano e le famiglie con redditi più contenuti. I voucher conciliativi sono un aiuto concreto per favorire la frequenza dei bambini ai percorsi per la prima infanzia. L’accesso ai servizi educativi è una priorità e nessuno deve restare indietro quando sono in gioco la cura e l’educazione dei figli".

Tutte le informazioni su modalità e tempi sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Coriano:

https://comune.coriano.rn.it/ novita/avviso-pubblico-per- lassegnazione-di-voucher- conciliativi-alle-famiglie-di- bambine-e-bambini- frequentanti-gli-asili-nido/