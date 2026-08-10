Rimini Fiera, nuova dotazione di parcheggi. Il totale sale a 12 mila posti

Italian Exhibition Group aggiunge 973 nuovi parcheggi alla dotazione di aree di sosta disponibili alla fiera di Rimini. In questi giorni sono infatti terminati i lavori in prossimità dell’ingresso Sud e sale così a circa 12.000 il numero di posti a supporto delle manifestazioni e degli eventi in calendario, dotazione che colloca la fiera di Rimini ai vertici europei per aree di sosta interne al quartiere.

L’area sarà aperta già fra pochi giorni e sarà disponibile nella giornata del Meeting per l’Amicizia fra i Popoli in cui è programmata l’attesissima e straordinaria visita di Papa Leone XIV. Piena operatività a seguire per le grandi fiere dei prossimi mesi: TTG e In&Out dal 14 al 16 ottobre, Ecomondo dal 3 al 6 novembre. Così come per gli altri eventi d’autunno: Tecna dal 22 al 25 settembre, BEX dal 23 al 25 settembre, Rebuild dal 17 al 19 novembre e IBE dal 24 al 26 novembre.

L’ampliamento al parcheggio Sud 3 ha interessato un’area di 30.685 mq di proprietà di IEG; sono stati previsti 20 posti auto per ospiti diversamente abili ed è stata integrata la dotazione di colonnine per la ricarica di auto elettriche che complessivamente salgono a 72. Realizzata anche la rete di illuminazione, la segnaletica orizzontale e verticale. Sono state messe a dimora circa 200 piante (gelso, orniello, acero campestre e carpino) che in futuro consentiranno ombreggiatura e raffrescamento nelle giornate più calde. Anche questo nuovo parcheggio è stato dotato di un fondo drenante al 100%, in scia al potente investimento avviato cinque anni fa per completare un ‘green park’ con pavimentazione in ghiaia rinverdita, alberature e piantumazioni di essenze autoctone. La nuova area di sosta consente ingresso e pagamento automatico coi dispositivi Telepass e Unipolmove che consentono di rendere più fluida la circolazione interna ed esterna al quartiere.