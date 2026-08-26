Rimini e Santarcangelo ancora insieme per il trasporto scolastico intercomunale

Undici studenti delle zone di confine tra Rimini e Santarcangelo continueranno a raggiungere scuola grazie alla Linea K. La Giunta comunale di Rimini ha infatti rinnovato l’accordo con Santarcangelo per garantire il servizio di trasporto scolastico intercomunale anche nell’anno 2026/2027.

L’intesa riguarda gli alunni residenti nelle aree più esterne rispetto alle principali linee del trasporto pubblico locale e frequentanti la scuola primaria “L. Ricci” di San Vito e la scuola secondaria di primo grado “T. Franchini” di Santarcangelo. Il Comune di Rimini, individuato come ente capofila, organizzerà il servizio tramite la Linea K gestita da Start Romagna S.p.A.

Le iscrizioni saranno raccolte tramite la piattaforma dedicata di Start Romagna per i residenti riminesi, mentre le famiglie di Santarcangelo faranno riferimento al competente ufficio scuola del proprio Comune. L’investimento complessivo, stimato in poco meno di 40 mila euro, sarà suddiviso tra le due Amministrazioni.

«Il rinnovo dell’accordo – sottolinea la vicesindaca Chiara Bellini – conferma una scelta chiara: quando i bisogni delle famiglie lo richiedono, i confini amministrativi non devono essere un ostacolo. Un servizio come questo, costruito insieme, risponde in modo concreto agli studenti delle zone di confine e rende effettivo il diritto allo studio. È un esempio di come la collaborazione tra Comuni possa migliorare la vita quotidiana delle famiglie che vivono e lavorano su entrambi i territori.»