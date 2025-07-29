elaborato dalla bocconi
Rifinanziamento al festival. Colombo: non è dietrofront, colpa di un algoritmo
In foto: inaugurazione Festival Santarcangelo
di Redazione
2 min
Mar 29 Lug 2025 11:16
Se l'amministrazione comunale di Santarcangelo plaude per la riconferma dei finanziamenti al festival (vedi notizia) è di tutt'altro tenore il commento della deputata di Fratelli d'Italia, la riccionese Beatriz Colombo, che spiega che la colpa è di un algoritmo: "Il Festival di Santarcangelo riceve più fondi pubblici nonostante un crollo evidente della qualità artistica. La Commissione lo ha certificato abbassando il punteggio. Eppure il contributo economico è aumentato. Perché? Per colpa di un algoritmo folle voluto dalla sinistra, elaborato dalla Bocconi, che premia eventi solo perché “grandi” – non perché validi. Non siamo di fronte a un errore del Governo, né a una marcia indietro. È l’effetto distorto di regole tecniche assurde, create proprio da chi oggi urla al miracolo. L’algoritmo valuta criteri dimensionali e indicatori "automatici", ignorando completamente la reale qualità dell’offerta culturale. La verità è semplice: il Festival di Santarcangelo è artisticamente povero, autoreferenziale, scollegato dal territorio e incapace di rinnovarsi. Ma siccome è "grosso", l’algoritmo lo premia. Una farsa".
"La Commissione - prosegue la Colombo - ha fatto il suo dovere, dimostrando indipendenza. Ma ora tocca a noi. Mi batterò con forza affinché questo sistema venga smantellato. I fondi pubblici devono andare al merito, non ai soliti noti con il favore degli automatismi.
