  
Indietro
menu
menu

nessun nuovo agente

In stazione pochi poliziotti e soppressione presidi notturni. Allarme del Siulp

In foto: Polfer di Rimini
Polfer di Rimini
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Mar 29 Lug 2025 09:23 ~ ultimo agg. 5 Ago 05:48
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

A presidio della sicurezza della stazione di Rimini  un organico di Polizia ridotto all'osso e la soppressione del servizio notturno in piena estate. A lanciare l'allarme sul personale di Polizia Ferroviaria è il SIULP che esprime "profonda e crescente preoccupazione per la drammatica carenza di organico che investe la Sezione". La stazione è un crocevia ogni giorno frequentato da migliaia di persone "eppure - scrive il SIULP - , a dispetto della sua importanza strategica, negli ultimi anni ha subito un progressivo svuotamento di personale, dovuto ai numerosi pensionamenti non compensati da adeguati nuovi innesti". L'organico non solo è inadeguato ma anche composto da "agenti mediamente anziani, con inevitabili ricadute sull’efficienza operativa e sulla possibilità di garantire un controllo efficace del territorio". A rendere il quadro ancora più allarmante è il "drastico ridimensionamento e in alcuni casi addirittura la soppressione del presidio notturno in stazione proprio nel periodo estivo, quando il flusso di persone è massimo e i rischi aumentano esponenzialmente".

Nonostante decine di pensionamenti - aggiunge allarmato il sindacato, "il Ministero dell’Interno, in occasione delle ultime assegnazioni, ha ritenuto che la città di Rimini non meritasse neppure un nuovo agente. Una decisione sconcertante, che suona come uno schiaffo alle esigenze del territorio, e che depotenzia gravemente l’azione di prevenzione e contrasto alla criminalità portata avanti dalla Questura".

Altre notizie
Meeting
per venerdì 22 agosto

Digiuno e preghiera per la pace, il Meeting accoglie l'appello del Papa
di Redazione
Scudetto Rimini F.C.
Test col Cosmos a porte chiuse

Giovedì pomeriggio la riunione del GOS per Rimini-Gubbio
di Icaro Sport
VIDEO
repertorio
arrestato un 34enne

Turista 14enne molestato sessualmente in acqua. In spiaggia scoppia il caos
di Lamberto Abbati
@newsrimini
' i conti a fine stagione'

Legacoop su caro spiaggia: a Rimini prezzi competitivi, pesa caos concessioni
di Redazione
Jamil Sadegholvaad
avvistamenti lupi

Lupi. Sadegholvaad: Serve un piano comune. Parma (PD) interroga in Regione
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO