Lavori di manutenzione. Chiuso per due ore il sottopasso di via Cesare Battisti

Nelle prime ore della mattinata di domani, mercoledì 30 luglio 2025, il sottopasso ferroviario di viale Cesare Battisti a Riccione sarà temporaneamente chiuso al traffico, per consentire l’esecuzione di lavori di manutenzione programmata alla infrastruttura da parte di una ditta incaricata da Rfi – Rete ferroviaria italiana.

La chiusura sarà in vigore dalle 6 alle 8 e interesserà il tratto compreso tra viale XIX Ottobre e viale Filzi. Durante l’intervento non sarà possibile transitare (neppure per i pedoni) né sostare nel tratto interessato.

L’accesso sarà consentito esclusivamente ai veicoli in uso alla ditta incaricata, ai mezzi delle forze dell’ordine, dei vigili del fuoco e a quelli di soccorso ed emergenza. Si invitano i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica e a utilizzare percorsi alternativi durante la fascia oraria indicata,.