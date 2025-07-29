  
A riccione

Lavori di manutenzione. Chiuso per due ore il sottopasso di via Cesare Battisti

In foto: il sottopasso di viale Cesare Battisti
il sottopasso di viale Cesare Battisti
di Redazione   
Mar 29 Lug 2025 10:11 ~ ultimo agg. 5 Ago 05:48
Nelle prime ore della mattinata di domani, mercoledì 30 luglio 2025, il sottopasso ferroviario di viale Cesare Battisti a Riccione sarà temporaneamente chiuso al traffico, per consentire l’esecuzione di lavori di manutenzione programmata alla infrastruttura da parte di una ditta incaricata da Rfi – Rete ferroviaria italiana.

La chiusura sarà in vigore dalle 6 alle 8 e interesserà il tratto compreso tra viale XIX Ottobre e viale Filzi. Durante l’intervento non sarà possibile transitare (neppure per i pedoni) né sostare nel tratto interessato.

L’accesso sarà consentito esclusivamente ai veicoli in uso alla ditta incaricata, ai mezzi delle forze dell’ordine, dei vigili del fuoco e a quelli di soccorso ed emergenza. Si invitano i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica e a utilizzare percorsi alternativi durante la fascia oraria indicata,.

