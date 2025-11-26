Riccione, terzo appuntamento con la rassegna "Piccoli Mondi"

Terzo appuntamento di PICCOLI MONDI, rassegna di concerti e teatro per famiglie alla Nuova Sala Africa di Riccione e primo spettacolo dedicato ai più piccoli.

Domenica 30 novembre, alle 17, direttamente da Milano, salirà sul palco Claudio Cremonesi, artista poliedrico: equilibrista, acrobata, giocoliere e clown. Attivo fin dalla fine degli anni ’80 nelle piazze, nei teatri e nei circhi, sia in Italia che all’estero, Claudio Cremonesi porta a Riccione il suo spettacolo di strada più noto: “Zitto zitto”. Un susseguirsi di fantasiosi numeri comici, di giocolerie inaspettate e pericolosi equilibrismi.

Oggetti di uso quotidiano vengono trasformati e resi sorprendenti, una valigia da pedalare, scope danzanti, copertoni che volano e nel dialogo che si crea con gli spettatori incalzano riflessioni, commenti, citazioni poetiche, battute e gag.

“Zitto, Zitto”, uno spettacolo che in realtà “parla parla”. Questo sarà l’ultimo appuntamento del 2025, gli organizzatori: Rimini Classica, Punto Giovane e Strada San Germano APS, vi danno appuntamento all’11 gennaio 2026 quando un imperdibile concerto renderà omaggio allo straordinario Lucio Dalla, grazie alla voce di Alberto Bastianelli. Domenica 30, il foyer di PICCOLI MONDI sarà curato da “BART ricamo e fai da te” di Elisa Bartoli.

Programma Piccoli Mondi

30 novembre 2025, ZITTO ZITTO – Claudio Cremonesi – teatro per famiglie

11 gennaio 2026, CIAO LUCIO – Alberto Bastianelli - concerto

25 gennaio 2026, METTICI IL CUORE – Pamela Mastrorosa – teatro per famiglie

1 febbraio 2026, DOLLY – Francesca R. Perrotta - concerto

La rassegna si svolge presso: Nuova Sala Africa, via Gramsci, 39 - Riccione.

Spettacolo, ore 17.

Ingresso teatro, 7 euro.

Prevendita: www.liveticket.it/riminiclassica

Info: 320.7280791

FB Nuova sala Africa