Appartamenti affittati in nero. La Guardia di finanza scova 6 evasori

400.000 € di redditi da affitti di immobili in nero. E' ciò che hanno scoperto i militari della Guardia di Finanza con un'operazione che ha permesso di individuare ingenti somme non dichiarate al fisco. Contratti di locazione ma anche terreni e fabbricati non venivano registrati e quindi risultavano per il fisco veri e proprio fantasmi.

Le Fiamme Gialle hanno sottoposto a controllo sei privati, che non avevano dichiarato al fisco i redditi da locazione per gli anni dal 2017 al 2025. Sono state

inoltre riscontrate irregolarità relative al mancato pagamento di imposte di registro, oltre a sanzioni per la mancata comunicazione della cessione di fabbricato.

Le irregolarità sono state individuate attraverso l’attività di controllo economico del territorio incrociando i dati con quelli resi disponibili dalla consultazione delle banche dati in uso al Corpo, corroborati dalle informazioni fornite dai locatari.

Le indagini hanno consentito di appurare che, non solo gli appartamenti venivano affittati completamente in nero ma che, la maggior parte dei proprietari richiedeva un canone di locazione maggiorato per la bella stagione anche a chi occupava l’appartamento per tutto l’anno.

Una consuetudine che ha interessato anche gli immobili ad uso abitativo destinati a famiglie in difficili condizioni economiche e sociali e a lavoratori “fuori

sede” impiegati nel settore alberghiero e della ristorazione, costretti alla scelta di accettare l’ingiusto aumento o cercare un’altra sistemazione.