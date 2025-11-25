In arrivo un mercoledì perturbato: neve sui rilievi e pioggia in pianura

La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha emanato un'allerta meteo per mercoledì 26 novembre che in provincia di Rimini è gialla, il livello più basso, per neve sui rilievi. Prevista pioggia in pianura. Il mare sarà mosso, stabili le temperature.

Per la giornata di mercoledì 26 novembre sono previste nevicate di debole/moderata intensità sul settore orientale della

regione, con probabili sconfinamenti anche su quello centrale. Le nevicate sono previste con maggiore intensità sul settore

orientale a quote intorno ai 900 metri e superiori, ma non si esclude la caduta di qualche fiocco anche a quote più basse,

fino a 400 metri. Le precipitazioni sono previste in associazione a fenomeni temporaleschi, aumento della ventilazione da

nord-est sul mare e coste, e un aumento del moto ondoso dalla serata.

Sul settore appenninico orientale le precipitazioni previste, insieme alla fusione della neve o del ghiaccio presente al

suolo, possono generare localizzati fenomeni franosi, ruscellamento sui versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici

dei corsi d’acqua, con possibili superamenti della soglia 1.

Nella tarda serata, saranno possibili localizzati fenomeni di erosione del litorale, più probabili lungo la costa romagnola.

Le previsioni di Arpae.