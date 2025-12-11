  
Indietro
menu
menu

il caso di Riccione

Non ci furono abusi nelle installazioni. Corte d'Appello conferma l'assoluzione

In foto: l'avvocato Catrani e Bianchi
l'avvocato Catrani e Bianchi
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Gio 11 Dic 2025 18:21 ~ ultimo agg. 19:41
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

La Corte d’Appello di Bologna conferma l’assoluzione di Mauro Bianchi e Franco Capra riconoscendo piena innocenza per gli imputati accusati di installazioni abusive a Riccione.

La Terza Sezione della Corte d’Appello di Bologna ha respinto integralmente l’appello proposto dal Pubblico Ministero Stefano Celli, confermando la sentenza di assoluzione pronunciata l’11 luglio 2022 dal Giudice Monocratico del Tribunale di Rimini, Raffaele Deflorio, nei confronti del misanese Mauro Bianchi, difeso di fiducia dall’avvocato Alessandro Catrani del Foro di Rimini, e del torinese Franco Capra, difeso dagli avvocati Massimo Strumia e Giovanni Bussetti, entrambi del Foro di Torino.

I fatti risalgono all’estate 2020, quando – per conto della società Philip Morris – venne installata nella Piazzetta del Faro, in viale Ceccarini a Riccione, una Iqos Lounge, struttura temporanea destinata alla promozione dei prodotti IQOS. A seguito dell’iniziativa, venne aperto un procedimento penale a carico degli imputati per diversi capi d’imputazione.

Per avere, in concorso tra loro, occupato arbitrariamente una porzione della Piazzetta del Faro mediante installazione di un manufatto destinato alla promozione dei prodotti IQOS, con aggravante di aver agito su bene privato ad uso pubblico tra il luglio e settembre 2020. Il secondo capo riguardava l'avere realizzato, in assenza di permesso di costruire, una struttura a forma di parallelepipedo (6×4 m, h 2,90 m) con pedana annessa (6×6 m), fioriere, ombrelloni e arredi, aggravata dalla finalità di profitto e di commissione del reato al primo capo, sempre nell'estate 2020.

La Corte d’Appello ha respinto l’impugnazione del Pubblico Ministero, confermando le due assoluzioni nel merito già riconosciute in primo grado, affermando dunque in via definitiva l’assenza di responsabilità penale di entrambi gli imputati. Mauro Bianchi, titolare della White s.r.l. e noto imprenditore riccionese, ha commentato: "Ringrazio l'avvocato Catrani per avermi assistito in questi anni con professionalità, ottenendo ben due assoluzioni nel merito e la declaratoria della mia assoluta innocenza".

Altre notizie
Una volante della polizia di Stato davanti al tribunale di Rimini
chiesto giudizio immediato

Segregata e costretta a sposare un amico del padre, genitori verso il processo
di Lamberto Abbati
Flavio Francia
30 anni di carriera

Il Gruppo Del Conca punta al rilancio con la nomina del manager Francia
di Redazione
sciopero CGIL
venerdì 12 dicembre

Sciopero nazionale CGIL, servizi pubblici a rischio. Un corteo a Rimini
di Redazione
Natale a Misano
14 dicembre

A Misano una domenica di festa con Babbo Natale
di Redazione
un rendering del parco delle Speranze
lavori entro primavera

A Verucchio 160mila euro per il parco delle Speranze e i parchi cittadini
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO