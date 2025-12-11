Non ci furono abusi nelle installazioni. Corte d'Appello conferma l'assoluzione

La Corte d’Appello di Bologna conferma l’assoluzione di Mauro Bianchi e Franco Capra riconoscendo piena innocenza per gli imputati accusati di installazioni abusive a Riccione.

La Terza Sezione della Corte d’Appello di Bologna ha respinto integralmente l’appello proposto dal Pubblico Ministero Stefano Celli, confermando la sentenza di assoluzione pronunciata l’11 luglio 2022 dal Giudice Monocratico del Tribunale di Rimini, Raffaele Deflorio, nei confronti del misanese Mauro Bianchi, difeso di fiducia dall’avvocato Alessandro Catrani del Foro di Rimini, e del torinese Franco Capra, difeso dagli avvocati Massimo Strumia e Giovanni Bussetti, entrambi del Foro di Torino.

I fatti risalgono all’estate 2020, quando – per conto della società Philip Morris – venne installata nella Piazzetta del Faro, in viale Ceccarini a Riccione, una Iqos Lounge, struttura temporanea destinata alla promozione dei prodotti IQOS. A seguito dell’iniziativa, venne aperto un procedimento penale a carico degli imputati per diversi capi d’imputazione.

Per avere, in concorso tra loro, occupato arbitrariamente una porzione della Piazzetta del Faro mediante installazione di un manufatto destinato alla promozione dei prodotti IQOS, con aggravante di aver agito su bene privato ad uso pubblico tra il luglio e settembre 2020. Il secondo capo riguardava l'avere realizzato, in assenza di permesso di costruire, una struttura a forma di parallelepipedo (6×4 m, h 2,90 m) con pedana annessa (6×6 m), fioriere, ombrelloni e arredi, aggravata dalla finalità di profitto e di commissione del reato al primo capo, sempre nell'estate 2020.

La Corte d’Appello ha respinto l’impugnazione del Pubblico Ministero, confermando le due assoluzioni nel merito già riconosciute in primo grado, affermando dunque in via definitiva l’assenza di responsabilità penale di entrambi gli imputati. Mauro Bianchi, titolare della White s.r.l. e noto imprenditore riccionese, ha commentato: "Ringrazio l'avvocato Catrani per avermi assistito in questi anni con professionalità, ottenendo ben due assoluzioni nel merito e la declaratoria della mia assoluta innocenza".