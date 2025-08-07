Pallinari discutono coi 'clienti'. Una denuncia della Polizia Locale

Mercoledì sera, intorno alle 20:30, una pattuglia della Polizia Locale di Rimini è intervenuta in via Regina Elena in seguito a una segnalazione per la presenza di un gruppo di "pallinari" impegnati nel gioco truffa delle tre campanelle.

I soggetti coinvolti, organizzati in una batteria, stavano attirando l’attenzione dei passanti e sono stati avvicinati da alcuni turisti con i quali è nata una discussione, probabilmente legata alle modalità con cui veniva gestito il gioco. L’intervento ha portato all’immediato allontanamento di queste persone dalla zona. Nei confronti di uno di loro è stata sporta denuncia per gioco d’azzardo, reato previsto dall’articolo 718 del Codice Penale.

Sono attualmente in corso ulteriori accertamenti da parte degli organi competenti per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e accertare eventuali ulteriori responsabilità.