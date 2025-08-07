  
Chiusura in anticipo

Lavori ultimati per la nuova rotonda tra le vie Fada e Flaminia

In foto: la rotonda tra le vie Fada, Flaminia e Carlo Alberto Dalla Chiesa
la rotonda tra le vie Fada, Flaminia e Carlo Alberto Dalla Chiesa
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Gio 7 Ago 2025 14:34 ~ ultimo agg. 8 Ago 02:31
Con l'intervento di asfaltatura avvenuto nella notte, si avviano alla fase conclusiva i lavori di riqualificazione della rotonda situata tra via Fada, via Flaminia e via Carlo Alberto Dalla Chiesa a Rimini. 
L'intervento, realizzato in un'area strategica che collega Tribunale, Centro Studi, Colonnella e Ospedale Infermi, ha comportato la sostituzione della precedente struttura con una rotatoria permanente di dimensioni maggiori e dotata rivestimento centrale in acciaio corten che garantisce durabilità e resistenza agli agenti atmosferici. La bordatura dell’aiuola centrale sarà retroilluminata con stripled. 
Realizzata l'aiuola verde dentro la quale sono stati messi a dimora 3 cespugli di Lagerstroemia, con una bordatura costituita da una fila interna di Stipa tenuissima  ed una esterna di Gaura lindemerii
Il manto stradale è stato rinnovato con materiali di qualità, selezionati per rispondere alle esigenze del traffico locale.
Il progetto ha visto anche l'ampliamento e la riqualificazione del percorso pedonale e ciclabile lungo via Flaminia, rendendo più sicura la circolazione degli utenti deboli della strada. Ottimizzato il sistema di illuminazione pubblica, adeguato alla nuova configurazione stradale per garantire standard di sicurezza elevati durante le ore notturne. 
 
Nelle prossime giornate si procederà alla realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale. La consegna definitiva dell'infrastruttura alla città, evidenzia l'amministrazione, avverrà in anticipo rispetto alla programmazione iniziale. L'intervento si completerà con l'installazione delle barriere para pedonali e la realizzazione di segnaletica bicomponente di colore rosso nell'attraversamento ciclo pedonale posto sulla Via Flaminia. 
L'investimento complessivo ammonta a 300mila euro. 
