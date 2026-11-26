I concerti di Riccione Music City torneranno anche per le stagioni 2027 e 2028. Il Comune ha infatti avviato la procedura negoziata per affidare gli spazi di piazzale Roma all’organizzazione di grandi eventi musicali con ingresso a pagamento. A manifestare il proprio interesse sono state due realtà del settore che ora dovranno presentare le proposte progettuali ed economiche.

La formula scelta dall'amministrazione continua a puntare sulla sinergia tra l’ente pubblico e gli operatori privati: la società che si aggiudicherà la gestione sosterrà integralmente i costi artistici e promozionali degli spettacoli, assumendosi in pieno il rischio d’impresa a fronte degli incassi derivanti dalla vendita dei biglietti. L’amministrazione comunale interverrà esclusivamente attraverso la messa a disposizione delle infrastrutture e di alcuni servizi funzionali alla realizzazione delle serate, come ad esempio la fornitura del palco, l’utilizzo delle aree backstage e dei camerini.

Il valore complessivo stimato dell’operazione, superiore ai due milioni di euro, rappresenta esclusivamente una previsione del fatturato che l’operatore privato potrà generare nel corso del biennio attraverso la biglietteria, necessario per coprire gli investimenti artistici e organizzativi. Tale cifra, precisa il comune, non costituisce in alcun modo uno stanziamento di risorse pubbliche né un contributo economico riconosciuto al promoter. L’accordo prevede inoltre la possibilità per l’amministrazione comunale di esercitare il diritto di recesso entro il 30 settembre 2027.