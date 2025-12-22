Alcolici a 14enni. Sanzionato un negozio del centro storico: è la seconda volta

Vendeva alcolici a due 14enni. Un esercizio di vicinato del centro storico di Rimini è stato sanzionato sabato sera dalla Polizia Locale che ha sorpreso una dipendente che vendeva due bottiglie di birra a due ragazzine senza richiedere il documento d'identità. La violazione è stata accertata dagli agenti in borghese della squadra amministrativa durante un'operazione di controllo estesa tra Marina Centro e Centro Storico.

L'infrazione comporta una sanzione amministrativa pecuniaria, ma quando riguarda minori di 16 anni, come in questo caso, diventa un reato penale con multe sia a carico dell'esercente che del dipendente che ha commesso la violazione.

Non si tratta purtroppo di un caso isolato. Lo scorso 31 ottobre la Polizia Locale aveva già elevato altre due sanzioni per violazioni analoghe a carico di esercizi di vicinato della stessa zona, che avevano venduto alcolici a minori di età compresa tra i 16 e i 18 anni. Uno di questi esercizi è risultato essere lo stesso pizzicato sabato sera.

Alla luce della recidiva, per il negozio è in corso l'iter per la richiesta al Prefetto di provvedimenti più severi, che potrebbero includere la sospensione dell'attività commerciale. Il quadro normativo prevede infatti che, in caso di ripetute infrazioni nel biennio relative alla vendita di alcolici, l'autorità competente possa disporre la sospensione dell'esercizio da 7 a 30 giorni.