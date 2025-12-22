Il Comune di Rimini festeggia i 100 anni di Velleda Greco

Un secolo di vita e una storia profondamente riminese: ieri la città ha festeggiato i cento anni di Velleda Greco, circondata dall’affetto della famiglia e dalla presenza dell’assessore Mattia Morolli, intervenuto per portare gli auguri dell’Amministrazione comunale.

Nata a Cervia il 17 dicembre 1925, Velleda si è trasferita giovanissima a Viserba, dove è cresciuta in affidamento ai nonni. Qui ha costruito la sua vita familiare insieme al marito Mario Feligioni, con cui ha avuto due figli, Leo Mario e Stefania.

La sua storia personale è intrecciata a quella della città anche grazie alla storica Macelleria Feligioni di corso d’Augusto 30, aperta nel 1956 e gestita dalla famiglia per decenni. Un’attività che ha rappresentato un punto di riferimento per generazioni di riminesi, portata avanti con passione fino ai primi anni Novanta. Durante la visita, l’assessore Morolli ha consegnato alla signora Velleda una targa celebrativa, esprimendo a nome del Sindaco e dell’intera comunità il riconoscimento per una vita lunga, intensa e profondamente legata alla storia cittadina.

“Una donna che ha attraversato un secolo di storia – ha dichiarato l’assessore Mattia Morolli – portando con sé valori di lavoro, famiglia e dedizione. Il suo cammino attraversa e arricchisce la storia della nostra comunità.”