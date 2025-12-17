Riccione: MC Hip Hop Contest compie 30 anni e diventa Urban Festival

Dal 3 al 6 gennaio 2026 Riccione ospita la 30ª edizione dell’MC Hip Hop Contest, un appuntamento che da tre decenni celebra l’Urban dance. 151 crew si sfideranno nel Crew Contest 2026, il numero più alto di sempre, portando sul palco coreografie, identità e visioni che raccontano l’evoluzione della scena internazionale. Stage, contest, battle e laboratori animeranno le diverse sedi dell’evento – Palazzo dei Congressi, Palazzo del Turismo, PlayHall e palestra Catullo – trasformando Riccione in un luogo dove le generazioni si incontrano, i talenti crescono e le storie si intrecciano. Per l’occasione, l’MC Hip Hop Contest si trasforma in Urban Festival, un viaggio nelle arti e nelle emozioni della contemporaneità. Oltre 40 coreografi, docenti e performer provenienti da tutto il mondo racconteranno le radici della cultura urban tracciando le direzioni future della scena internazionale. Tra le grandi special guest: Mr. Wiggles (Stati Uniti), Dominique Lesdema (Francia), Salah (Francia) ,Buddha Stretch (Stati Uniti), Archie Burnett (Stati Uniti), Darren Modestine (Regno Unito), Danzel (Singapore) e Frankie J ( Regno Unito).