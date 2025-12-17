Misano Adriatico: trend positivo dei flussi turistici nel 2025

Nei primi dieci mesi del 2025 i dati sui flussi turistici verso Misano Adriatico sono stati molto positivi. A confermarlo il Sindaco Fabrizio Piccioni:"Siamo molto soddisfatti per questo risultato che premia un lavoro di promozione svolto con impegno e condiviso con gli operatori. Mi piace sottolineare come gli incrementi degli arrivi nazionali riguardino tutte le regioni italiane tranne due dai numeri marginali, stessa cosa per le provenienze estere. Cresciamo su tutti i mercati ed è uno stimolo a fare sempre meglio”. Dopo dieci mesi, a Misano Adriatico sono arrivati infatti 186.821 turisti nelle strutture ricettive (+9,42%), per 868.991 pernottamenti (+5,24%). Percentuali che pongono la destinazione al primo posto per incremento provinciale sulla Riviera di Rimini. Eccezionale il risultato di ottobre con un +82,5% delle presenze dall’Italia e quasi il +59,4% dall’estero. Tra gli stranieri risaltano il +3,73% dalla Germania, con oltre 44mila presenze,+10,86% dalla Polonia con circa 10mila presenze con una crescita della domanda anche da Nord Europa.