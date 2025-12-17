Nuova corsia aperta sulla Rotatoria tra Statale 16 e consolare San Marino

Sarà aperta al traffico nelle prime ore di giovedì 18 dicembre la nuova corsia di svolta a destra che completa il sistema viario della rotatoria tra la Consolare di San Marino e la Statale 16. Gli automobilisti provenienti da Riccione potranno raggiungere via della Repubblica senza transitare nella rotatoria. L'intervento, realizzato all'altezza del Centro Cristallo, rappresenta l'ultimo tassello per garantire la piena operatività dell'infrastruttura in tutte le direzioni di marcia previste dal progetto. La novità riguarda gli automobilisti che percorrono la Statale 16 in direzione Ravenna provenienti da Riccione. Fino ad oggi, chi voleva dirigersi verso il centro città era obbligato a immettersi nella rotatoria e a uscire dal primo ramo disponibile. Da domani, invece, poco prima dell'ingresso nella rotatoria sarà possibile imboccare la nuova corsia dedicata che, costeggiando il ‘Centro Cristallo’, conduce direttamente verso l'area urbana. Un nuovo percorso che consente di snellire significativamente il flusso veicolare migliorando la fluidità della circolazione. Questo intervento si inserisce nell'ampio programma di opere complementari che Autostrade per l'Italia sta realizzando a beneficio del territorio nell'ambito del potenziamento della A14 nel tratto romagnolo.