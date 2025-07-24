Riccione, l'Ambulatorio Igiene Pubblica e la Pediatria di Comunità cambiano sede

Da lunedì 28 luglio il Servizio Pediatria di Comunità (Ambulatorio Vaccinazioni Pediatriche) e l'Ambulatorio Igiene Pubblica di Riccione, che svolge tra gli altri il servizio di vaccinazione adulti e quello per certificazioni e patenti, si spostano da viale Formia 14 alla nuova sede in Via San Miniato 10 (all’interno del centro commerciale Perla Verde).

L’attività del servizio Pediatria di Comunità (vaccinazioni pediatriche) prevede l’apertura al pubblico su appuntamento (su richiesta dei genitori tramite prenotazione telefonica allo stesso servizio o via mail: vacc.pediatriche.rn@auslromagna.it ) il lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 8 alle 12.30 e il giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30; il giovedì si può usufruire anche del libero accesso con orario continuato dalle 8 alle 17.30. Per informazioni/prenotazioni: tel. 0541 608681 lunedì-mercoledì-giovedì dalle ore 12 alle 13.30.

Per quel che riguarda l’Ambulatorio Igiene Pubblica l’apertura al pubblico in cui vengono erogate le prestazioni (vaccinazioni e certificazioni mediche) prenotate tramite CUP e CUPtel (numero 800 002255) è la seguente: il martedì e venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30; il primo venerdì del mese dalle ore 14 alle 16.30.

Rimane invariato il numero telefonico per informazioni (0541 707213), che possono essere richieste dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12, il martedì e giovedì anche nel pomeriggio con orario 14-16, oppure inviando una mail all’indirizzo vaccinazioni.rn@auslromagna.it