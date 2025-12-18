  
Indietro
menu
menu

in Conferenza Unificata

Comuni montani: il ministro Calderoli apre al dialogo con le regioni sui criteri

In foto: il ministro Calderoli
il ministro Calderoli
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Gio 18 Dic 2025 17:56 ~ ultimo agg. 18:20
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

 “Bene la decisione del Governo che oggi, in Conferenza Unificata, ha accolto la richiesta di Regioni ed Enti locali di rinviare l'esame del Decreto montagna, pena dover prendere atto della mancata intesa”. E' il commento dell’assessore regionale alla Montagna, Davide Baruffi, che ha partecipato stamattina alla riunione della Conferenza Unificata al cui ordine del giorno era iscritta anche l’intesa sulla riclassificazione dei comuni montani. Il provvedimento interessa soprattutto la dorsale appenninica e, solo in Emilia-Romagna il decreto porterebbe alla cancellazione di oltre il 41% degli attuali comuni montani riducendone il numero dagli attuali 121 a 71 (da 11 a 7 in provincia di Rimini).

“Il Governo ha preso atto dell'impossibilità a procedere e, come Regione, consideriamo con favore la volontà del ministro Calderoli di incontrare le Regioni lunedì prossimo - sottolinea l’assessore Baruffi- In quell’occasione avremo modo di rappresentare tutte le criticità che la proposta avanzata determina per l’Appennino. Difficile dire se vi siano i presupposti per un ‘ravvedimento operoso’ da parte del Governo- conclude-, nel merito le distanze restano significative, ma il rinvio e la riapertura di un confronto rappresentano comunque, intanto, un primo risultato”.

il ministro Roberto Calderoli si è confermato disponibile a una ulteriore fase di confronto con gli enti territoriali. “Non sono innamorato di nessun criterio- chiarisce il ministro- e dunque resto ben disponibile al dialogo, senza preclusioni. Sottolineo però che i parametri da me proposti rispecchiano ciò che è stato proposto dai sei esperti indicati proprio dagli enti territoriali: tre dalle Regioni, due dai Comuni, uno dalle Province. Da parte mia, confermo la volontà di trovare una soluzione ragionevole e di buonsenso”.

Altre notizie
un treno regionale
adeguamenti all'inflazione

Servizio ferroviario regionale, la Giunta regionale approva le tariffe 2026-2029
di Redazione
La vettura dei carabinieri davanti al tribunale di Rimini
violenza e lesioni

Rapporti sessuali sotto la minaccia del coltello, marito condannato a 8 anni
di Lamberto Abbati
l'inaugurazione
gestito da coop. Cà Santino

Centro diurno “Monte Vici” a Cattolica, inaugurata la struttura riabilitativa
di Redazione
il cantiere
il bilancio conclusivo

SS16: con la nuova corsia di accesso si conclude l'intervento sui buchi neri
di Redazione
foto Minghini @Biblioteca Gambalunga
col libro di Nicola Gambetti

'Omnia. Una storia riminese'. A IcaroTeche Talk l'epopea dei grandi magazzini
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO