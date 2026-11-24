PRESENTAZIONE IL 9 DICEMBRE
Settantotto anni di storia riminese nel nuovo libro del Panificio Fellini
In foto: Il libro
di Redazione
2 min
Settantotto anni di lavoro, sacrifici e memoria collettiva racchiusi in un volume che intreccia le vicende di una bottega storica con la rinascita e la trasformazione di Rimini. Esce oggi Storia di famiglia, il libro fotografico e documentario dedicato alla dinastia dei panificatori Fellini, frutto di cinque anni di ricerche d'archivio e raccolta di testimonianze. L'opera, composta da 180 pagine edita da NFC Edizioni con la cura grafica di Raffaella Campi (New Dada), è già disponibile nelle librerie, sugli store online e direttamente nello storico punto vendita di Corso d'Augusto 215.
Il racconto prende avvio nel 1948, in una città ancora segnata dalle macerie della guerra, quando il ventinovenne Alberto Fellini lasciò Cesena con cinquantamila lire in prestito per aprire il suo primo forno a Rimini, insegnando il mestiere al fratello minore Giorgio. Proprio quest'ultimo, insieme alla moglie Marisa, gettò le basi di un'attività diventata nel tempo un punto di riferimento per intere generazioni, capace di evolversi da semplice panificio a realtà d'eccellenza nella pasticceria, nella gastronomia e nella pasta fresca, senza mai perdere il legame umano con il quartiere.
Un percorso che trova una significativa interpretazione nelle parole del sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, che firma il testo introduttivo del libro: «È la storia di Rimini, della sua afflizione e del suo miracolo, costruito con i mattoni del sacrificio e la calce della speranza». Oggi quella stessa eredità è portata avanti quotidianamente da Fabio e Donatella Fellini, che presiedono rispettivamente la produzione e il contatto con i clienti dietro al banco, mantenendo vivo lo spirito originario dell'impresa.
Il cuore visivo del volume alterna scatti d'epoca in bianco e nero al reportage contemporaneo realizzato da Giorgio Salvatori, fotografo che da oltre dieci anni documenta il lavoro notturno e i gesti silenziosi del laboratorio, arricchito dai ritratti firmati da Gianluca Fellini. Oltre alla dimensione storica e artigianale, il libro custodisce una profonda dedica intima a Mery e Massimo Fellini, scomparsi prematuramente, il cui ricordo resta parte integrante dell'identità aziendale.
La presentazione ufficiale alla città è in programma per il 9 dicembre alle 17:30 presso la Chiesa di Santa Maria ad Nives. All'incontro interverranno Fabio e Donatella Fellini insieme al sindaco Jamil Sadegholvaad, con l'introduzione affidata allo storico e avvocato Alessandro Catrani.
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