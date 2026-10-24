Riccione, il comune mette ancora in vendita posti auto al condominio Tulipano

Il Comune di Riccione mette nuovamente in vendita sette posti auto al primo piano interrato del condominio Tulipano, nel quadrilatero compreso tra viale Verdi, viale Tasso e viale Monti. L’operazione avviene mediante procedura negoziata previo esperimento di gara informale. Gli immobili oggetto dell’alienazione presentano metrature che variano da un minimo di tredici fino a quarantadue metri quadrati, con prezzi posti a base di gara compresi tra 27.170 e 87.780 euro, determinati applicando una riduzione del 5% rispetto ai valori precedenti. L’autorimessa interrata è accessibile da viale Monti tramite una rampa scivolo servita da cancello automatizzato, mentre i collegamenti pedonali sono garantiti da scale e ascensori. L’area è dotata di pavimentazione in cemento industriale con stalli delimitati da segnaletica orizzontale, impianto di illuminazione, antincendio e griglie per l’aerazione.



La gara si svolgerà con il metodo delle offerte segrete in aumento rispetto al prezzo base di ciascun lotto. I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria documentazione e la relativa proposta economica all’ufficio protocollo dell’ente entro e non oltre le ore 13 del giorno 26 novembre 2026. A corredo dell’offerta è obbligatoria la costituzione di un deposito cauzionale pari al 5% del prezzo a base di gara del lotto prescelto, da versare tramite bonifico o assegno circolare. L’apertura delle buste si terrà in seduta pubblica il 30 novembre alle 11 nella sede di via Vittorio Emanuele II.

Ciascun lotto viene alienato a corpo nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, garantito libero da ipoteche o vincoli pregiudizievoli. Gli interessati possono visionare preventivamente le unità immobiliari richiedendo un sopralluogo guidato ai servizi comunali. Tutti i moduli necessari, le schede dei singoli lotti e i dettagli sull’iter da seguire sono consultabili e scaricabili dal sito istituzionale del Comune di Riccione nell’apposita sezione dedicata agli avvisi e ai bandi di gara.