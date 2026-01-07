Riccione, delfini sotto la neve a Oltremare: il video virale

https://www.facebook.com/reel/ 1211012680354821 ) che ritrae i tursiopi della laguna di Dolphins World ad Oltremare 2.0 di Riccione, visualizzato e condiviso da moltissimi utenti. Un incontro ravvicinato, uno sguardo curioso verso i fiocchi di neve: sono questi gli ingredienti che hanno reso virale, nelle ultime ore, un emozionante video (disponibile a questo link:) che ritrae i tursiopi della laguna di Dolphins World ad Oltremare 2.0 di Riccione, visualizzato e condiviso da moltissimi utenti.

La scienza dietro la curiosità: l’etologia dei tursiopi (dal parco Oltremare)

E' l'opportunità di una riflessione scientifica sulla natura dei tursiopi (Tursiops truncatus). Questi cetacei sono noti per la loro spiccata curiosità, un tratto evolutivo fondamentale che permette loro di esplorare l'ambiente e interagire con i cospecifici e con chi considerano ormai parte del loro gruppo sociale. Presso Oltremare 2.0, l’attività quotidiana non prevede solo addestramento ma anche vera e propria ricerca scientifica. Un team multidisciplinare composto da biologi e trainers conduce studi di ricerca sull'etologia e sui comportamenti sociali del gruppo di cetacei. Queste osservazioni permettono di approfondire le dinamiche di apprendimento e la complessità dei legami tra esemplari, contribuendo al miglioramento delle tecniche di gestione in ambiente controllato. Conoscenze che si ampliano anche grazie allo studio in mare della presenza dei tursiopi in natura, con il progetto Delfini Metropolitani Adriatico, coordinato da Fondazione Acquario di Genova.



“Vedere come il pubblico risponda con così tanto affetto a queste immagini, ci riempie di orgoglio - dichiara Patrizia Leardini, COO Costa Edutainment­ - Ogni feedback è per noi un riconoscimento del lavoro scientifico e della dedizione che mettiamo ogni giorno nella cura degli animali che ospitiamo e nella divulgazione della biodiversità marina”.