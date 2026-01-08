ai Palazzi dell'Arte di Rimini
'Rimini Proibita'. Visitabile fino a domenica la mostra di Marco Pesaresi
Gio 8 Gen 2026
È visitabile fino a domenica 11 gennaio la mostra “Rimini Proibita – Le parole di Tondelli nelle immagini di Pesaresi” allestita ai Palazzi dell’Arte di Rimini.
La mostra è promossa dal Comune di Rimini, in collaborazione con il Comune di Savignano sul Rubicone, l’Associazione Savignano Immagini e Isa Perazzini, madre del fotografo, e inaugura la nuova stagione dei Palazzi dell’Arte di Rimini.
Orari: 10.00–13.00 | 16.00–19.00.
Ingresso libero. Mostra non adatta ai minori di 16 anni.
La mostra, curata da Jana Liskova e Mario Beltrambini, mette in relazione lo sguardo fotografico di Marco Pesaresi con la scrittura di Pier Vittorio Tondelli, in particolare con il romanzo Rimini (1985). Ne emerge un racconto visivo e letterario della Riviera degli anni Ottanta e Novanta, fatto di notti, corpi, lavoro stagionale, desiderio e trasformazione identitaria.
Con oltre cento fotografie, molte delle quali inedite, a colori e in grande formato, Rimini Proibita costruisce un affresco potente di un’epoca e del suo spirito: un territorio di confine tra cultura alta e underground, tra trasgressione e ricerca di senso. La proroga offre al pubblico un’ulteriore occasione nel fine settimana per visitare – o rivedere – una mostra che è insieme viaggio emozionale, documento storico e racconto collettivo.
