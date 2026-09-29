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l'artista bolognese

I 100 anni del fotografo Nino Migliori, firma dell'immortale Tuffatore di Rimini

In foto: Nino Migliori (@Regione Emilia Romagna)
Nino Migliori (@Regione Emilia Romagna)
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Redazione
   
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Compie oggi cento anni Nino Migliori, fotografo bolognese che nella sua lunga carriera, iniziata nel 1948, ha lasciato un segno profondo nell'arte dell'immagine italiana. E che è legato in particolare a una foto riminese: "Il Tuffatore" del 1951, realizzato sul molo di Rimini, il giovane che si lancia nelle acque del porto divenuto immortale icona di di dinamismo, giovinezza e libertà.

il Tuffatore di Nino Migliori

Negli anni Cinquanta, con la sua Rolleiflex, ha immortalato l'Italia del dopoguerra nei suoi volti e nella sua quotidianità. A inizio anno gli è stato conferito il Premio Emilia-Romagna Cultura 2025, insieme alla poetessa Mariangela Gualtieri.

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