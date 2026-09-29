I 100 anni del fotografo Nino Migliori, firma dell'immortale Tuffatore di Rimini

Compie oggi cento anni Nino Migliori, fotografo bolognese che nella sua lunga carriera, iniziata nel 1948, ha lasciato un segno profondo nell'arte dell'immagine italiana. E che è legato in particolare a una foto riminese: "Il Tuffatore" del 1951, realizzato sul molo di Rimini, il giovane che si lancia nelle acque del porto divenuto immortale icona di di dinamismo, giovinezza e libertà.

il Tuffatore di Nino Migliori

Negli anni Cinquanta, con la sua Rolleiflex, ha immortalato l'Italia del dopoguerra nei suoi volti e nella sua quotidianità. A inizio anno gli è stato conferito il Premio Emilia-Romagna Cultura 2025, insieme alla poetessa Mariangela Gualtieri.