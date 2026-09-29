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Ad un euro

Comune acquisisce tre terreni a Torre Pedrera da destinare a parcheggi pubblici

In foto: un posto auto
un posto auto
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Redazione
   
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La V Commissione consigliare di Rimini ha espresso parere favorevole all’acquisizione da parte del Comune di tre terreni a Torre Pedrera di proprietà della società Romagna Acque che ospitano strutture già da tempo in disuso. Le aree saranno utilizzate per aumentare l'accessibilità della zona di Rimini nord e del parco del mare andando ad aumentare la dotazione di parcheggi per auto e moto a servizio della zona turistica e commerciale. Si tratta di tre terreni in via Apollonia, via Gaza e via Tolemaide per un totale di 4.700mq circa. L'acquisizione avverrà al prezzo simbolico di 1 euro per ogni singolo bene.
 
Nella stessa seduta la Commissione ha discusso l'acquisto da parte del Comune di un'area privata adiacente al complesso scolastico “Brucoverde-Acquamarina” di Viserba già ora utilizzata per le attività scolastiche in virtù di un accordo di concessione a titolo gratuito siglato col privato. Per l'Amministrazione si tratta di un investimento già finanziato in bilancio di 645mila euro (più Iva). 
 
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