Riccione approva le linee guida per il nuovo Piano urbanistico generale

Riccione compie un passo decisivo verso il futuro con l’approvazione delle Linee di indirizzo per la definizione della strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale del nuovo Piano urbanistico generale (Pug), uno strumento chiave per ridisegnare la città nei prossimi decenni in un’ottica di sostenibilità, innovazione e benessere diffuso. Alla base di questo importante processo vi è la legge urbanistica regionale n. 24/2017, che ha introdotto un nuovo modello di governo del territorio, orientato alla rigenerazione urbana, alla tutela del paesaggio e alla riduzione del consumo di suolo. Il Pug assume un ruolo centrale, non solo come piano urbanistico, ma come strumento strategico per immaginare e attuare la trasformazione della città, tenendo insieme dimensione ambientale, sociale, economica e culturale.

Il Comune di Riccione ha scelto di costruire questa visione in modo condiviso, attivando dal 2023 il percorso partecipativo “Riccione cambia”, che ha coinvolto cittadine e cittadini, giovani, associazioni, ordini professionali, comitati di quartiere e operatori economici in un articolato calendario di incontri pubblici, focus group, laboratori e seminari. Da questo ampio confronto è emersa una visione collettiva, concreta e ambiziosa, ora tradotta in una strategia urbana di medio-lungo periodo.

Le linee di indirizzo sono state formalizzate nel documento “Verso il nuovo piano urbanistico generale. Indirizzi strategici”, che rappresenta oggi la base per la definizione della strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale (Squea), così come previsto dalla legge regionale. Il documento integra le politiche comunali già avviate – dal Paesc (Piano per l’energia sostenibile e il clima) fino agli studi per gli hub urbani – e si pone in stretta continuità con gli strumenti di programmazione e pianificazione approvati negli ultimi anni.

"Con questo atto di indirizzo – dichiarano la sindaca di Riccione Daniela Angelini e l’assessore all’Urbanistica Christian Andruccioli – iniziamo a costruire concretamente il futuro di Riccione. Lo facciamo mettendo al centro l’ambiente, la qualità della vita e l’ascolto della comunità. Il nuovo Pug sarà uno strumento moderno, inclusivo e coraggioso, capace di rispondere alle sfide climatiche, sociali ed economiche che ci attendono. Abbiamo scelto di partire dalla partecipazione e dalla condivisione, perché crediamo che una città più sostenibile e vivibile si costruisca insieme, passo dopo passo".