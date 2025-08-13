Riccione allunga la musica fino alle 2 per Ferragosto

Si potrà fare musica fino alle 2 nelle notti del Ferragosto a Riccione. Un ordinanza del comune ha disposto la proroga dell'orario di intrattenimento musicale per pubblici esercizi, stabilimenti balneari e chiringuiti nei giorni 14, 15 e 16 agosto. L'amministrazione, al contempo, ha stabilito misure precise per garantire la massima serenità a tutti i partecipanti, ottemperando a quanto richiesto dal Comitato per l’ordine e la sicurezza provinciale.

Su tutto il territorio comunale, da giovedì 14 a sabato 16 agosto, dalle 20 alle 6 del giorno successivo, sarà vietata la vendita, la somministrazione per asporto e il consumo in luoghi pubblici di bevande in bottiglie o contenitori di vetro. Il divieto riguarda ogni forma di vendita, compresi i distributori automatici, e si estende alla detenzione e al consumo di bevande in vetro in qualsiasi luogo pubblico. La rottura di questi contenitori potrebbe infatti causare incidenti e ferite. Sarà comunque possibile consumare bevande in vetro all'interno dei locali, con l'obbligo per i gestori di recuperare i vuoti.

Un'ulteriore misura di sicurezza riguarda i cantieri pubblici, che dovranno essere ordinati e ben delimitati per evitare accumuli di materiali pericolosi (assi di legno, tubi in metallo, pietrame) nelle zone di maggiore afflusso.

“Riccione vuole regalare ai propri cittadini e ospiti un buon Ferragosto, fatto di note, energia e spensieratezza," ha dichiarato la sindaca Daniela Angelini. "Con questa ordinanza, come sempre, abbiamo cercato di trovare il giusto equilibrio tra la voglia di festeggiare e l'assoluta necessità di tutelare la sicurezza di ogni persona, conformemente a quanto stabilito dal Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza provinciale. Invitiamo tutti a godersi la musica e a rispettare le regole, così da vivere al meglio queste splendide serate estive”.