militari allertati dal 118

Riccione, aggredisce la compagna e i Carabinieri: arrestato un 65enne

Mar 23 Dic 2025 10:16
I Carabinieri di Riccione sono intervenuti domenica 21 dicembre in una zona di periferia dopo la telefonata di una donna che riferiva di essere stata aggredita dal proprio compagno convivente. Giunti sul posto, i militari hanno preso immediatamente contatto con la vittima, bisognosa di cure mediche attivate dai militari con la chiamata al 118. Il presunto aggressore, un 65enne, non si trovava in casa al momento dell’arrivo dei carabinieri, ma una volta rientrato, alla vista della convivente perdeva nuovamente il controllo, ricominciando a minacciarla e a insultarla. L’uomo, in evidente stato di alterazione da alcolici, oltre a prendersela con la donna ha insultato e aggredito i militari che cercavano di difendere la compagna.

Una volta bloccata la sua furia, l'uomo è stato arrestato e tradotto presso la Casa Circondariale di Rimini, in attesa dell’interrogatorio di garanzia da parte del Giudice per le Indagini Preliminari. I Carabinieri hanno riportato lievi contusioni, mentre la convivente, affidata alle cure dei sanitari, ha riportato lesioni che le costeranno 15 giorni di prognosi. L’accusa per l'uomo ora è di maltrattamenti in famiglia e oltraggio a pubblico ufficiale.

