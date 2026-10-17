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Hotel Mediterraneo

Reunion XXII a Riccione : Klingon, giochi, incontri e divertimento

In foto: reunione star trek riccione
reunione star trek riccione
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Redazione
   
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Fine settimana dedicato alla fantascienza e agli appassionati di Star Trek a Riccione, all'hotel Mediterraneo. Sabato 17 e domenica 18 si svolge la Reunione XXII, la convention in cui partecipare a giochi e tornei ispirati alle serie di fantascienza, proiezioni, sfilate di costumi, incontri con gli attori e tanto altro.

Tra gli ospiti dell’edizione 2026 c’è J.G. Hertzler, conosciuto dal pubblico di Star Trek per il ruolo del generale e cancelliere Martok nella serie Deep Space Nine. La manifestazione riunisce appassionati provenienti da diverse parti d’Italia per un weekend dedicato alla fantascienza televisiva e cinematografica.

Il programma del sabato comprende incontri, conferenze, quiz e appuntamenti dedicati agli universi di Star Trek, dalla cultura Klingon alla lingua vulcaniana, oltre alla cena di gala, alla sfilata dei costumi e all’asta cieca.

La giornata conclusiva di domenica sarà dedicata, tra gli altri temi, ai 60 anni di Star Trek, alla divulgazione scientifica e ai fumetti.

https://www.stic.it/news/reunion/

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