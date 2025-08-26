Resistenza, violenza, lesioni. 27enne arrestato per la terza volta in un anno

Un doppio arresto per spaccio nell'estate 2024 non gli è bastato. Così un 27enne è finito nuovamente in manette a Rimini per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale.

I fatti si sono verificati in serata in viale Palotta, all'intersezione con viale Toscanelli, dove una pattuglia della Polizia Locale era intervenuta per un incidente stradale.

Durante le operazioni, gli agenti hanno notato l'uomo consumare alcolici davanti al mini market e infastidire i passanti con uno stereo portatile a volume altissimo, disturbando anche i residenti di un vicino condominio. Gli agenti erano già intervenuti tra l'altro per sedare una lite con un anziano che aveva chiesto di abbassare il volume, ricevendo una risposta sgarbata.

Il 27enne, in evidente stato di ebbrezza e con un bicchiere pieno in mano, si è avvicinato agli agenti impegnati a gestire la viabilità, disturbandoli. Invitato ad allontanarsi e spegnere la musica, ha reagito in modo scomposto, si è rifiutato di esibire i documenti e ha tentato di colpire gli agenti col bicchiere. Sul posto è stata chiamata un'altra pattuglia per procedere all'identificazione, ma l'uomo ha opposto resistenza durante l'accompagnamento al Comando finendo per ferire gli operatori intervenuti.

A quel punto gli agenti hanno proceduto all’arresto per i reati di "minaccia e violenza a pubblico ufficiale", "resistenza a pubblico ufficiale", "danneggiamento" dell'auto di servizio e di una divisa e "lesioni a pubblico ufficiale". Ad uno degli operatori ha infatti procurato una lieve frattura al braccio destro con prognosi di 15 giorni mentre ad un altro ha causato ferite guaribili in un paio di giorni. Il 27enne è stato anche sanzionato per "ubriachezza molesta manifesta".

L'uomo, come detto, era già stato arrestato nel 2024 dalla Polizia di Stato e dalla Polizia Locale sempre per spaccio di sostanze stupefacenti.

"Questo episodio evidenzia ancora una volta il grande lavoro quotidiano svolto dalle donne e dagli uomini della nostra Polizia Locale, che voglio ancora una volta ringraziare - dichiara l'Assessore alla Sicurezza Juri Magrini - . Nel caso specifico, salta agli occhi come il soggetto fosse recidivo. Questo pone ancora una volta il tema della certezza della pena, sia per la questione primaria della tutela dei cittadini sia anche per non frustrare il delicato e rischioso lavoro portato avanti ogni giorno dalle Polizie locali e dalle forze dell'ordine".