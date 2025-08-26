  
mercoledì attesi i nuovi dati

I rilievi Arpae cadono dopo il temporale. Divieti di balneazione in corso

In foto: repertorio
repertorio
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Mar 26 Ago 2025 17:40 ~ ultimo agg. 18:20
Lunedì 25 agosto Arpae ha effettuato campionamenti delle acque su tutta la costa dell'Emilia-Romagna: si tratta di rilievi periodici programmati, come ogni anno, a inizio stagione. Sono risultati 81 i tratti balneabili su 98, nei restanti 17 (undici in provincia di Rimini) si è registrato invece un superamento dei limiti normativi dovuto ai forti temporali del fine settimana scorso con piogge consistenti che hanno colpito alcune zone della riviera nel ravennate, forlivese-cesenate e nel riminese e hanno comportato un notevole afflusso dai corsi d'acqua, dove a seguito degli eventi gli scolmatori hanno riversato il troppo pieno.

Come da prassi, all'arrivo dei risultati laddove i valori sono oltre la soglia vengono attivati i divieti di balneazione attivi fino a che nuove analisi non diano il rientro nei parametri (non si tratta quindi dei divieti di 16 ore che scattano automaticamente con l'apertura degli scolmatori). Nei punti interessati questa mattina sono stati effettuati nuovi campionamenti i cui risultati sono attesi domani, mercoledì.

In provincia di Rimini:

  • Bellaria - Foce Uso 100 m N - Comune di Bellaria Igea marina  (RN)
  • Rimini - Torre Pedrera – Brancona - Comune di Rimini (RN) 
  • Rivabella - Rivabella - Turchetta - Comune di Rimini (RN)
  • Rimini - Foce Marecchia 50 m S - Comune di Rimini (RN)
  • Misano Adriatico - Rio Agina -  Comune di Misano (RN) 
  • Porto Verde - Porto Canale 100 m N -  Comune di Misano (RN) 
  • Riccione - Porto Canale 100 m S - Comune di Riccione (RN)
  • Cattolica - Torrente Ventena 50 m N - Comune di Cattolica (RN)
  • Cattolica - Torrente Ventena 50 m S - Comune di Cattolica (RN)
  • Punto 11 - di fronte Viale Venezia - Comune di Cattolica (RN)
  • Cattolica - Viale Fiume - Comune di Cattolica (RN)

In provincia di Ravenna:

  • Milano Marittima - 100 m N Canale immissario saline - Comune di Cervia (RA)
  • Milano Marittima - 100 m N Porto Canale di Cervia - Comune di Cervia (RA)

In provincia di Forlì-Cesena

  • Gatteo Nord - Comune di Gatteo (FC)
  • Foce Fiume Rubicone Nord - Comune di Gatteo (FC)
  • Villa Marina - Comune di Cesenatico (FC)
  • Savignano - Comune di Savignano sul Rubicone (FC)

La mappa della balneazione di Arpae.

